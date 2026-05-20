Dì Wang (Trung Quốc) năm nay 56 tuổi, vốn là người có lối sống rất tiết kiệm. Suốt nhiều năm qua, dì vẫn giữ thói quen dùng đi dùng lại một hộp cơm bằng nhựa và chiếc thớt gỗ cũ kỹ mà không chịu thay mới. Ở góc ban công nhà dì luôn chất đống những chồng báo cũ, còn đồ ăn thừa thì thường xuyên được lưu trữ trong tủ lạnh cả tuần trời mới mang ra ăn lại.

Cách đây một thời gian, dì Wang bắt đầu khổ sở vì những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng trên và sụt cân không rõ nguyên nhân. Chỉ trong vòng sáu tháng, cơ thể dì suy nhược rõ rệt khi sụt tới 8kg. Khi đến bệnh viện thăm khám, dì Wang bàng hoàng nhận kết quả chẩn đoán đã mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn giữa.

Sau khi tìm hiểu kỹ về thói quen sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, bác sĩ điều trị đã thẳng thắn chỉ ra thủ phạm là chính những món đồ cũ gắn liền với thói quen tiết kiệm "tưởng tốt hóa hại".

6 thứ để lâu trong nhà không khác gì "nuôi" ung thư tuyến tụy

Theo thống kê từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư tuyến tụy đang trở thành gánh nặng y tế khủng khiếp trên toàn cầu khi mỗi năm ghi nhận khoảng hơn 510.000 ca mắc mới và cướp đi sinh mạng của hơn 467.000 người.

Đáng sợ hơn, các báo cáo y học xác nhận tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân mắc căn bệnh ác tính này vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục dưới 10%, biến chứng nguy hiểm và tiên lượng xấu hơn rất nhiều so với các loại ung thư phổ biến khác. Chính vì mức độ tử vong cao, tiến triển âm thầm khó phát hiện ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến tụy từ lâu đã bị giới chuyên gia y tế thế giới vạch mặt và mệnh danh là "vua của các loại ung thư".

Một nghiên cứu của Hội Tiêu hóa Trung Quốc thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Quốc cũng xác nhận, việc tiếp xúc lâu dài với các chất độc hại trong các vật dụng được lưu trữ lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy. Trong số đó, 6 vật dụng gia đình thông thường dưới đây gây ra tác hại rõ rệt nhất nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất:

1. Hộp nhựa đựng thức ăn dùng quá lâu

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên sử dụng hộp đựng đồ ăn bằng nhựa quá 3 tháng. Việc tiếp tục dùng hộp cũ hoặc dùng chúng để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng sẽ kích thích sự phát thải các chất độc hại như bisphenol A và phthalates. Những hóa chất này ngấm vào thực phẩm, đi vào cơ thể và trực tiếp làm tổn thương tế bào tuyến tụy.

2. Thớt gỗ dùng lâu, bị nấm mốc

Thớt gỗ sử dụng quá 6 tháng sẽ hình thành nhiều vết nứt sâu, biến thành nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn và các loại nấm mốc. Độc tố từ nấm mốc bám chặt vào bề mặt thớt, khi chúng ta băm chặt thức ăn sẽ thôi nhiễm trực tiếp vào thực phẩm, sinh ra các chất độc tàn phá cơ quan nội tạng.

3. Sách báo để lâu nhưng không bảo quản cẩn thận

Mực in được sử dụng trên các loại báo chí cũ chứa hàm lượng lớn các chất gây ung thư mạnh, điển hình là benzen. Khi được tích trữ với số lượng lớn trong thời gian dài, các hóa chất độc hại này sẽ liên tục bay hơi vào không khí, làm ô nhiễm môi trường sống và âm thầm hủy hoại hệ thống tế bào khi con người hít phải.

4. Ấm đun nước, ấm siêu tốc kim loại dùng quá lâu

Một chiếc ấm đun nước không nên sử dụng vượt quá 3 năm. Dưới tác động của nhiệt độ cao liên tục, thành mạch bên trong của ấm cũ bị lão hóa, rỉ sét và bắt đầu rò rỉ các kim loại nặng nguy hiểm như crom và niken vào nước uống, tích tụ độc tố cho tuyến tụy.

5. Chất tẩy rửa hóa học chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Việc lạm dụng các loại chất tẩy rửa hoặc chất làm thơm không khí chứa các thành phần độc hại như benzen hay formaldehyde sẽ khiến cơ thể hít phải một lượng lớn khí độc. Các hợp chất hữu cơ này tích tụ trong cơ thể, gây áp lực nặng nề và làm biến đổi cấu trúc tế bào tuyến tụy.

6. Đồ ăn thừa để lâu trong tủ lạnh

Thực phẩm nấu chín bảo quản quá 3 ngày trong tủ lạnh sẽ bắt đầu biến chất, tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển mạnh và sản sinh ra lượng lớn nitrosamine. Chất gây ung thư cực mạnh này khi đi vào đường tiêu hóa sẽ trực tiếp ép tuyến tụy phải làm việc quá tải và kích hoạt mầm bệnh phát triển.

6 dấu hiệu sớm nhất của ung thư tuyến tụy

- Đau âm ỉ vùng bụng trên: Cơn đau nhói hoặc âm ỉ, không cố định và nặng hơn sau khi ăn.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cơ thể sụt giảm hơn 2,3 kg trong vòng 6 tháng dù không ăn kiêng.

- Vàng da và vàng mắt: Lòng trắng mắt chuyển vàng, ngứa da và nước tiểu đậm màu như trà do u chèn ép ống dẫn mật.

- Tiêu chảy và phân nhờn: Tuyến tụy suy giảm tiết enzyme khiến thức ăn không tiêu hóa hết, gây ra phân mỡ và nhờn.

- Buồn nôn và chán ăn: Hệ tiêu hóa bị rối loạn liên tục, người bệnh luôn có cảm giác đầy chướng bụng và sợ thức ăn.

- Nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu: Dòng chảy mật bị tắc nghẽn khiến nước tiểu đổi màu như nước chè đặc, trong khi phân bị mất màu và chuyển sang nhạt hoặc bạc màu.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM, Aboluowang