Đưa chị đồng nghiệp say xỉn về, tôi bàng hoàng và bối rối khi chồng chị ấy đưa cho xem một tấm ảnh

Đầu năm nay tôi xin vào công ty mới, ở đây tôi rất hài lòng với đồng nghiệp, mọi người sống vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau. Tháng nào lĩnh lương xong chúng tôi cũng rủ nhau ra quán nhậu giao lưu trò chuyện khiến cho tình đồng nghiệp càng thắt chặt hơn.



Trong công ty tôi thân thiết với chị Quyên, ngay từ khi mới vào công ty, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Mỗi khi công việc khó khăn hay đời tư gặp trục trặc, tôi đều tìm chị để tâm sự. Tôi luôn coi chị ấy là một người chị tốt chứ chưa bao giờ có tình cảm nào khác.

Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi lĩnh lương xong, cả công ty tổ chức đi nhậu. Sau khi ăn uống no say, mọi người ra về thì phát hiện ra chị Quyên đang say xỉn nằm gục trong nhà vệ sinh. Sau đó mọi người bắt tôi chở chị ấy về tận nhà và tôi đã nhiệt tình đảm nhận.

Người ra đón tôi là chồng chị Quyên, nhìn mặt anh ta có vẻ không vui lắm nên tôi tính bài chuồn sớm sợ người ta hiểu lầm thì lại lắm chuyện. Thế nhưng anh ấy nhiệt tình mời vào nhà uống nước làm tôi không thể từ chối được.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh ấy đưa cho một chiếc điện thoại, vừa mở ra hình nền gương mặt khá đẹp trai của tôi đã hiện lên khiến tôi rất bối rối. Tôi vội khẳng định giữa mình với chị Quyên chỉ là tình chị em đồng nghiệp chứ chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với chị ấy.

Mỗi khi công việc khó khăn hay đời tư gặp trục trặc tôi đều tìm chị để tâm sự. (Ảnh minh họa)

Tôi vội xóa hình nền đi nhưng anh ấy bảo trong album ảnh phủ kín toàn ảnh của tôi. Anh nói: "Một tháng trước phát hiện ra Quyên đang có tình cảm với trai trẻ, tôi định tìm đến để dằn mặt cậu nhưng cô ấy nói chỉ là yêu đơn phương, cậu hoàn toàn vô tội. Tôi yêu cầu vợ xóa hết mọi hình ảnh của cậu đi nhưng cô ấy không chịu và nói là chán chồng muốn ly dị. Chính vì sự hiện diện của cậu mà vợ chồng tôi đã ly thân gần tháng nay rồi".

Những lời anh ấy nói khiến tôi rất sốc, thì ra bấy lâu nay chị Quyên đối tốt với tôi là vì đang yêu đơn phương, tôi đúng là một người vô tâm vô tính. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hứa sẽ nói rõ ràng với Quyên để chị ấy quay trở lại với gia đình.

Anh ấy quả là người đàn ông chín chắn, nếu như người khác chắc tôi đã sưng mặt mũi khi bước ra khỏi ngôi nhà đó.

Hôm sau tôi gọi chị Quyên ra quán cà phê nói chuyện và nói rõ mình chỉ coi như chị gái chứ không có tình cảm gì. Nhưng Quyên bật khóc nói yêu tôi ngay từ ngày bước vào công ty, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy mặt tôi. Chị còn nói sẽ ly dị chồng để được tự do theo đuổi tôi.

Những lời chị nói mà tôi nổi cả da gà và liên tục lắc đầu nói là sẽ không bao giờ là người thứ ba phá hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng chị ấy nhất mực không nghe mà một mực nói sẽ tìm mọi cách để chúng tôi có thể đến với nhau.

Tôi không muốn rời bỏ công ty này, theo mọi người tôi phải làm sao để chị Quyên quay trở lại với gia đình đây? Quả thật giờ tôi sợ chị ấy quá!

