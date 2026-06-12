Tháng 6 gõ cửa mang theo cái nắng chói chang và nền nhiệt oi bức khiến tâm trạng con người dễ trở nên bức bối, ngột ngạt. Để tìm kiếm một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống hối hả, giới mộ điệu lại bắt đầu hành trình "sủng ái" những đóa hoa sen mập mạp - biểu tượng vĩnh cửu của sự thanh tao và thuần khiết. Chơi hoa sen vào mùa hạ không đơn thuần là việc cắm một bình hoa đặt trên bàn khách, mà đó là cả một liệu pháp "chữa lành" tâm hồn kỳ diệu.

Một đoạn vlog chia sẻ về kỹ thuật đánh thức và tạo hình hoa sen kép đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội đã mở ra vô vàn cảm hứng mới mẻ. Từ việc hô biến những búp sen khép kín thành những đóa hoa lộng lẫy, cho đến nghệ thuật cắm hoa tối giản Wabi-sabi: Hãy cùng khám phá bí quyết mang hơi thở thanh tịnh của mùa hè vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà của bạn.

Nghệ thuật đánh thức: Đưa hoa sen trở về trang thái nguyên bản

Hoa sen tuy đẹp nhưng lại mang đặc tính của loài thủy sinh: Chúng vô cùng khát nước và rất dễ bị héo rũ, đen đầu cánh nếu quá trình vận chuyển kéo dài. Vì vậy, bước quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của một bình sen chính là khâu "đánh thức".

Đừng vội vàng xé bỏ lớp lưới xốp bọc bảo vệ bên ngoài khi vừa nhận hoa. Hãy dùng một chiếc kéo sắc cắt vát phần gốc một góc 45 độ. Cuống hoa sen vô cùng đặc biệt với rất nhiều lỗ rỗng li ti chạy dọc bên trong: Bạn hãy dốc ngược cành hoa, hứng trực tiếp dưới vòi nước chảy để nước bơm đầy vào các khoảng không này.

Sau đó, dùng ngón tay bịt kín phần gốc và ngâm chúng vào một xô nước sâu trong khoảng 4 tiếng đồng hồ. Quá trình tắm mát này sẽ giúp bù đắp lại lượng nước đã mất, khiến cành hoa trở nên cứng cáp, cánh hoa căng mọng và sẵn sàng cho màn bung nở rực rỡ nhất.

Vuốt ve từng cánh hoa: Bí quyết nở bung của dòng sen kép

Khác với những bông sen đơn truyền thống, dân sành chơi hoa hiện nay cực kỳ ưa chuộng dòng sen kép với hàng trăm lớp cánh xếp tầng lớp lên nhau, điển hình là giống sen khổng lồ. Sau khi đã ngâm đủ nước, hãy nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp lưới xốp và tước đi lớp cánh màng màu xanh xám bên ngoài.

Hoa sen kép thường cuộn rất chặt, nếu để tự nhiên chúng có thể sẽ tàn trước khi kịp nở bung. Lúc này, người cắm hoa cần dùng đôi bàn tay khéo léo của mình để "rua" (vỗ nhẹ hoặc vuốt ve) từng lớp cánh ngoài cùng, lật nhẹ chúng xuống dưới để tạo không gian cho nụ hoa bên trong bung tỏa.

Chỉ bằng một vài thao tác mát xa dịu dàng: Búp sen chúm chím sẽ lập tức biến hình thành một đóa hoa khổng lồ, khoe trọn sắc hồng mười giờ rực rỡ và đài sen vàng óng ả bên trong.

Ba phong cách kiến tạo không gian từ hoa sen

Cắm hoa sen không có một quy chuẩn cứng nhắc nào. Tùy thuộc vào gu thẩm mỹ và không gian kiến trúc: Bạn có thể linh hoạt biến tấu chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc bản.

Phong cách lộng lẫy, viên mãn: Sử dụng những chiếc bình gốm cỡ lớn có họa tiết cổ điển. Bạn cắm những đóa sen khổng lồ làm trọng tâm, điểm xuyết thêm vài chiếc đài sen xanh mướt và những phiến lá môn (lá khoai nước) bản to. Sự kết hợp này tạo nên một bố cục "trước sau đều đầy đặn", một bức tranh sinh thái bừng bừng sức sống mà dù ngắm từ góc độ nào cũng thấy được sự quyền quý, sang trọng.

Phong cách Wabi-sabi (Thác Tịch): Dành cho những tâm hồn yêu thích sự tĩnh lặng và triết lý "Less is more". Bạn chỉ cần chọn một chiếc bình thủy tinh hoặc bình gốm thon dài, cắm độc nhất một nụ sen vươn cao kiêu hãnh cùng một đóa sen đang chớm nở. Sự cô độc nhưng đầy tự tôn này mang lại một cảm giác thiền định, giúp thanh lọc mọi tạp niệm trong tâm trí.

Phong cách Kenzan (Kiếm sơn): Nếu không có sẵn bình hoa, đừng lo lắng. Hãy tận dụng ngay một chiếc bát sứ sâu lòng trong gian bếp, đặt một bàn chông Kenzan vào giữa và găm những cành sen ngắn vào đó. Phong cách cắm hoa kiểu Nhật này mang lại một vẻ đẹp thanh cảnh, mộc mạc và vô cùng gần gũi.

Dẫu biết rằng tuổi thọ của hoa sen khá ngắn ngủi, thường chỉ rực rỡ trong khoảng 3 đến 5 ngày, nhưng sự xuất hiện của chúng lại mang đến một luồng sinh khí vô giá. Giữa những ngày tháng 6 oi ả: Việc đặt một bình sen thơm ngát nơi phòng khách hay một bát sen nhỏ bé gọn gàng bên góc bếp sẽ giúp những công việc nội trợ nhàm chán trở nên thi vị hơn bao giờ hết.

Ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh, ngửi mùi hương bùn đất thoang thoảng: Đó chính là cách tuyệt vời nhất để ta tìm thấy sự thư thái, mát lành và trọn vẹn tận hưởng vẻ đẹp của mùa hạ.