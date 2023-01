"Du kí" Hội An thơ mộng cùng dàn Miss Grand Vietnam 2022

Ghé thăm Hội An vào những ngày tiết trời trong xanh dịu nhẹ, Miss Grand Vietnam Đoàn Thiên Ân cùng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu Trần Tuyết Như, Á hậu Trần Nguyễn Minh Thư và Á hậu Ngô Thị Quỳnh Mai đã lựa chọn một lịch trình khám phá đầy mới lạ để cảm nhận vẻ đẹp của thành phố theo một cách rất riêng: năng động, tươi mới nhưng không quên những "đặc sản" chỉ Hội An mới có.



Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân hào hứng với chuyến công tác tại Hội An cùng ekip

Dàn Á hậu Miss Grand Vietnam xuất hiện rạng rỡ tại Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa

Đúng như tên gọi, Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa nép mình trong khuôn viên ngập tràn sắc xanh và chỉ cách phố cổ Hội An 6 phút di chuyển, là lựa chọn lý tưởng để các người đẹp an nhiên nghỉ dưỡng, vừa có thể hòa mình vào sự nhộn nhịp phố thị. Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa đa dạng phòng nghỉ theo phong cách hiện đại xen lẫn những điểm nhấn thiết kế nhà ở đặc trưng của Hội An, với ban công hướng tầm nhìn ra bờ sông rừng dừa nước Cẩm Châu và cánh đồng lúa bạt ngàn, tạo nên một khung cảnh đẹp và thơ, quen mà lạ.



Không gian nghỉ dưỡng duyên dáng và đậm chất cổ điển tại Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa

Sẽ thật thiếu sót nếu chuyến du ngoạn Hội An của các mỹ nhân Miss Grand Vietnam lại thiếu trải nghiệm đi thuyền thúng len lỏi qua rừng dừa nước - một sự "thiết đãi" của du lịch Hội An khiến bao du khách phấn khích. Là dịch vụ đặc biệt chỉ dành cho khách lưu trú tại Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa, tour tham quan rừng dừa đưa du khách trở về miền quê yên bình, tạm xa phố cổ trầm mặc để lênh đênh trên sông nước và cảm nhận một vùng đất đẹp đến lạ thường.



Tour rừng dừa nước - đặc sản của du lịch Hội An được nhiều du khách yêu thích

Điểm nhấn của chuyến đi chính là màn biểu diễn điêu luyện của người lái thuyền và trải nghiệm cảm giác "chao đảo" trên thuyền thúng, khiến ai nấy đều "nhớ đời" với những tình huống dở khóc dở cười. Không chỉ vậy, Top 5 Miss Grand Vietnam cũng có cơ hội được học và tự tay làm những sản phẩm lưu niệm từ lá dừa nước, vốn được coi là nét đẹp văn hoá của miền sông nước, một món quà dân dã mà đầy ý nghĩa từ những con người xứ Quảng đôn hậu.



Kết thúc hành trình thưởng ngoạn Hội An bằng lớp học nấu ăn tại khách sạn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và các Á hậu vào bếp trổ tài làm món Mì Quảng trứ danh. Với sự hướng dẫn tận tình của đầu bếp thông qua việc giới thiệu nguồn gốc món ăn, nguyên liệu và cách chế biến, chỉ sau gần 30 phút, các người đẹp đã tự tin khoe thành phẩm đẹp mắt: tô mì "chính hiệu" đậm đà hương vị miền Trung.

Các nàng hậu chăm chú lắng nghe đầu bếp hướng dẫn làm Mì Quảng

Hơn cả một chuyến đi thông thường, trải nghiệm về với Hội An tại Shining Riverside Hoi An Boutique & Spa đã khơi dậy cảm hứng mới cho dàn mỹ nhân Miss Grand Vietnam trong hành trình khám phá những miền đất thân thuộc.