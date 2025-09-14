Fanpage aFamily

Sắc vàng óng ả phủ kín triền núi ở Y Tý mùa lúa chín, thu hút hàng nghìn du khách tìm về “nóc nhà Lào Cai” ở độ cao 2.000m để đắm mình trong khung cảnh mơ màng.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 9, Y Tý (Lào Cai) như bước vào mùa hội lớn của thiên nhiên. Ở độ cao xấp xỉ 2.000m so với mực nước biển, nơi đây đang rực sáng trong sắc vàng óng ả của lúa chín.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 2.

Từ khắp nẻo đường, dòng người đổ về nơi được mệnh danh là “thiên đường ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc”, để chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có mà thiên nhiên và bàn tay con người cùng tạo nên.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 3.

Đứng từ dốc Ngải Thầu hay bản Choản Thèn nhìn xuống, những thửa ruộng nối tiếp nhau tràn xuống các triền núi, uốn lượn mềm mại như sóng vàng lan tỏa.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 4.

Sương sớm giăng kín, ánh nắng xuyên qua tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa mộng mị.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 5.

Đây cũng là thời khắc khiến nhiều du khách không tiếc công đường xa vất vả, chỉ để một lần tận mắt chứng kiến.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 6.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, Y Tý còn giữ chân du khách bằng sự chân tình của người dân bản địa. Vừa nghỉ tay bên nương, chị Lý Thị Pơ, một người dân địa phương, hồ hởi cho biết: “Năm nay lúa được mùa, hạt chắc, chín đều. Thấy nhiều khách về chụp ảnh, chúng tôi cũng vui lây, bởi đó là cách để Y Tý được nhiều người biết đến hơn”.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 7.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 8.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 9.

So với những năm trước, đường vào Y Tý nay thuận lợi hơn, xe ô tô có thể vào tới trung tâm xã, du khách đỡ vất vả hơn nhiều. Các homestay cũng được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực địa phương. Nhờ vậy, mùa vàng Y Tý trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới trẻ mê du lịch khám phá.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 10.

Theo những người có kinh nghiệm, khoảng thời gian cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 là đẹp nhất để chiêm ngưỡng Y Tý vào mùa vàng.

Du khách nườm nượp đổ về ngắm lúa vàng trên núi cao 2.000m - Ảnh 11.

Chỉ cần vài tuần sau, bà con sẽ thu hoạch, màu vàng óng ả sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho những thửa ruộng đất nâu. Chính vì vậy, nhiều du khách tranh thủ ghé thăm thật sớm để không bỏ lỡ “khoảnh khắc vàng” của năm.

