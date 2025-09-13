Một quán ăn nhỏ chỉ có 2 bàn ở Trung Quốc bán tô mỳ với giá cắt cổ 2.188 nhân dân tệ (8,1 triệu đồng). Chủ quán cho biết gần chục khách hàng đã mua món ăn này. Quán ăn tọa lạc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, không gian nhỏ gọn nhưng giá cả lại ngang ngửa với các nhà hàng đạt sao Michelin.

Từ tháng 8, quán bán nhiều món ăn khác nhau, bao gồm đặc sản địa phương là mì xào Ban Chuan, cơm xào và mì, súp, tất cả đều có giá trên 2.000 nhân dân tệ (7,4 triệu đồng).

Theo thực đơn, món ăn có giá 2.188 nhân dân tệ (8,1 triệu đồng) gây tranh cãi kể trên có thành phần gồm 120gr hành tây, 130gr trứng hoặc 10gr trứng cá muối tươi, 270gr lươn đầm lầy, 400gr tôm đỏ và 210gr bào ngư nhỏ.

Quán cung cấp nhiều món ăn đa dạng, bao gồm đặc sản địa phương, mì xào Ban Chuan, cơm xào và mì súp, tất cả đều có giá trên 2.000 nhân dân tệ. (Ảnh: Sina)

Ngoài ra, quán còn tính thêm 20 nhân dân tệ (74 nghìn đồng) cho 20gr cà chua nếu khách hàng yêu cầu. Chủ quán họ Wu (46 tuổi) khẳng định rằng tài nấu ăn của ông xứng đáng với mức giá đó, mặc dù không gian và chỗ ngồi của quán khá hạn chế.

Wu khẳng định rằng món mỳ của ông không hề béo hay nhão mà có hương vị vượt trội hơn so với mỳ được phục vụ ở những quán khác. Hơn 10 khách hàng đã gọi món này, thậm chí có người còn mang mỳ về Thượng Hải, cách đó khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc.

Tuy nhiên, những khách hàng trên chủ yếu là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực, chuyên chia sẻ trực tuyến trải nghiệm ăn uống của mình. Một người dùng bày tỏ sự hoài nghi đã bình luận: "Mỳ sẽ bị nhão sau khi vận chuyển từ Hàng Châu đến Thượng Hải".

Có hơn 10 khách hàng đã gọi món ăn trị giá hơn 2.000 nhân dân tệ này, thậm chí có người còn mang mỳ về Thượng Hải, cách đó khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc. (Ảnh: Sina)

Wu nhấn mạnh rằng món mỳ đắt tiền của ông được làm từ hải sản lấy trực tiếp ở chợ gần quán ăn. (Ảnh: Sina)

Từ một nhân viên bán hàng, Wu trở thành chủ nhà hàng khi mở quán ăn vào năm 2021. Ban đầu, ông thuê một đầu bếp khác và rồi đảm nhận việc nấu nướng khi người đó nghỉ việc. Ông mất 15 phút để chuẩn bị một bát mỳ và đảm bảo với khách hàng rằng tất cả hải sản đều được lấy trực tiếp từ khu chợ gần quán.

Ngay sau khi thông tin về bát mỳ đặc sản có giá đắt "cắt cổ" được lan truyền, cư dân mạng thốt lên: "Nếu tôi gặp mức giá như vậy ở một nhà hàng nhỏ, tôi sẽ phải gọi cảnh sát"; "Đồ ăn ở đó thậm chí còn đắt hơn cả đồ ăn ở khách sạn sang trọng tại Thượng Hải"...

Một người khác bình luận rằng nhà hàng chỉ có thể phát triển nhờ sự hỗ trợ của những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực. “Tôi nghĩ nó được định giá bằng đồng Yên Nhật”, một cư dân mạng đùa.

Có người dùng chia sẻ thực đơn năm 2022 được cho là của nhà hàng này, trong đó món ăn đắt nhất chỉ có giá 68 nhân dân tệ (250 nghìn đồng).

Hồi tháng 6, quán ăn này cũng gây chú ý vì giá cao, món ăn đắt nhất thời điểm đó có giá 558 nhân dân tệ (2 triệu đồng).

Ông Shengting, luật sư của Công ty luật Guangdong Guoding, cho biết rằng quán ăn này không vi phạm bất kỳ luật nào vì họ ghi rõ cả giá cả và thực đơn, nhưng tình hình sẽ khác nếu giá cả hoặc thực đơn sai lệch với thực tế.

(Theo SCMP)