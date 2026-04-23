Sáng 22-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng) đã giải cứu thành công một trường hợp mắc kẹt hy hữu xảy ra tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Z1) tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông nước ngoài bị té ngã trong lúc sinh hoạt và mắc kẹt trong phòng vệ sinh tại địa chỉ lô 5-7-9 đường An Thượng 3, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Mất 3 giờ lực lượng chức năng nỗ lực để đưa người đàn ông nặng gần 300 kg ra khỏi nhà vệ sinh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với công an phường và lực lượng y tế triển khai phương án cứu nạn.

Đáng chú ý, do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn (cao khoảng 1,8 m, nặng gần 300 kg) nên việc tiếp cận và di chuyển gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải sử dụng thiết bị chuyên dụng, tính toán kỹ phương án để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nạn nhân.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn đã đưa được người đàn ông ra ngoài an toàn để nhân viên y tế tiếp nhận, chăm sóc.

Nạn nhân được xác định là người đàn ông sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ.