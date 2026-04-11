Ngày 11-4, Công an xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cấp cứu nữ du khách người Pháp bị gãy chân trong quá trình đi du lịch.

Trước đó, đoàn du khách gồm 6 người cùng mang quốc tịch Pháp và một hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển bằng xe máy đi từ xã Măng Đen đến xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng Công an xã Măng Bút đã đưa nữ du khách người Pháp gặp nạn đi cấp cứu

Khi đang lưu thông trên Tỉnh lộ 676 (đoạn qua xã Măng Bút) thì xe máy do bà C.D. (SN 1971, quốc tịch Pháp) điều khiển không may bị ngã.

Vụ tai nạn đã khiến bà C.D. bị gãy chân trái.

Nhận được tin báo, Công an xã Măng Bút phối hợp với nhân viên y tế xã khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân gặp nạn.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nữ du khách người Pháp đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe nạn nhân dần ổn định. Phương tiện của đoàn cũng được đưa về trụ sở Công an xã Măng Bút để trông giữ.