Biển Vũng Tàu luôn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến giải nhiệt mùa hè nhờ vị trí thuận lợi và cảnh quan tuyệt đẹp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực Bãi Sau đang xuất hiện một lượng lớn sứa và sâu biển trôi dạt vào sát bờ, chen lẫn trong những lớp sóng và bãi cát mịn.

Hiện tượng này tuy không quá mới mẻ nhưng lại đang khiến nhiều người e ngại vì những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến dị ứng, mẩn ngứa đau rát khi vô tình chạm phải. Để có một chuyến du lịch an toàn và trọn vẹn, việc trang bị kiến thức về những loài sinh vật biển này cũng như cách xử lý kịp thời là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi cá nhân.

Ghi nhận thực tế từ các nguồn tin uy tín như báo Người Lao Động, Lao Động và Tuổi Trẻ cho thấy toàn bộ dọc chiều dài bãi biển khu vực Bãi Sau thuộc thành phố Vũng Tàu đang xuất hiện tình trạng sâu biển và sứa trôi dạt vào bờ với số lượng lớn khiến không ít người dân và du khách cảm thấy bất an.

Cụ thể, sâu biển xuất hiện rải rác trên diện rộng, chúng lơ lửng ngay trong những bọt sóng nước ven bờ hoặc nằm phơi mình sát mặt cát ẩm ướt, tạo thành những vệt đen di chuyển theo con nước. Cùng lúc đó, sứa biển cũng tập trung nhiều ở khu vực gần Hòn Bà, thậm chí vướng dày đặc vào lưới đánh bắt cá đối của ngư dân địa phương khi được kéo lên bờ. Trái ngược với tâm lý e dè của những người có kinh nghiệm đi biển lâu năm, một bộ phận du khách vì hiếu kỳ hoặc chưa hiểu rõ về mức độ nguy hiểm đã chủ động tiếp cận, thậm chí dùng xô chậu để bắt những con sâu biển này thả vào chơi đùa cùng trẻ nhỏ.

Hậu quả là không ít trường hợp đã bị gai của sâu biển đâm trúng, nọc độc từ gai tiết ra lập tức tạo cảm giác ngứa ngáy dữ dội, đau rát tấy đỏ lan rộng trên da, làm gián đoạn hoàn toàn cuộc vui chơi tắm biển. Những du khách cẩn thận hơn khi chứng kiến hình dáng đầy gai góc của loài sinh vật này đã lập tức tránh xa, chủ động chuyển sang các khu vực nước trong hơn hoặc đơn giản là chỉ đi dạo trên bờ chứ hạn chế bước xuống nước.

Sự thật về loài sâu biển và nguyên nhân chúng xuất hiện ồ ạt

Nhiều người thường thắc mắc sâu biển thực chất là loài sinh vật gì mà lại gây ra những triệu chứng khó chịu đến vậy trên cơ thể con người. Trên thực tế, sâu biển hay còn được người dân chài lưới gọi với cái tên là rết biển, sâu lửa, là một loài động vật thuộc họ giun đốt mang nhiều đặc điểm hình thái giống với loài rết trên cạn nhưng môi trường sống hoàn toàn ở dưới nước.

Sâu biển sống ở vùng biển có cát, rạn san hô, triều bãi bùn, thường ăn các loại động vật nhỏ không di chuyển. Chúng thường "vào mùa" rộ nhất vào tháng 4-5 hàng năm tại các bãi biển như Vũng Tàu, các tỉnh miền Bắc, đôi khi được sóng cuốn vào bờ.

Chiều dài cơ thể chúng dao động từ khoảng mười đến mười lăm centimet, toàn thân được bao bọc bởi lớp lông gai sắc nhọn mọc tua tủa hai bên sườn chứa đầy độc tố sinh học. Loài sinh vật này thường sống ẩn nấp sâu dưới những lớp bùn cát dưới đáy đại dương và hiếm khi ngoi lên mặt nước. Tuy nhiên, vào những thời điểm chuyển mùa, sự thay đổi của dòng hải lưu kết hợp cùng sóng to gió lớn sẽ cuốn trúng lớp mùn bã hữu cơ dưới đáy, khiến sâu biển bị bứt khỏi môi trường sống quen thuộc và trôi dạt tự do vào các bờ biển cạn.

Nọc độc nằm trong lông của sâu biển tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng con người nhưng lại có khả năng gây kích ứng da cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những người có cơ địa dị ứng hoặc trẻ em với làn da mỏng manh. Khi vô tình chạm vào, những chiếc lông gai siêu nhỏ sẽ gãy rụng và găm sâu vào da thịt, giải phóng độc tố gây ra hiện tượng bỏng rát, nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy kéo dài và rất khó để làm sạch chỉ bằng nước thông thường.

Lời khuyên vàng giúp du khách an toàn khi đi biển mùa này

Để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ dưỡng mà không bị những "vị khách không mời" này làm phiền, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình những kỹ năng phòng tránh cơ bản nhất khi bước xuống biển. Trước hết, khi lựa chọn bãi tắm, hãy quan sát kỹ mặt nước và bãi cát ven bờ, nếu phát hiện có những sinh vật lạ nhiều gai góc hoặc những mảng sứa nhầy nhụa dạt vào, tuyệt đối không nên tắm tại khu vực đó mà hãy di chuyển đến những vùng nước trong và sạch hơn.

Trong trường hợp vẫn muốn bơi lội, việc mặc đồ bơi dài tay bằng chất liệu vải trơn bóng sẽ tạo ra một lớp bảo vệ vật lý hoàn hảo, ngăn chặn tối đa bề mặt tiếp xúc trực tiếp giữa da và các loại gai độc hay xúc tu của sứa. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát con em mình, liên tục nhắc nhở trẻ nhỏ tuyệt đối không được nhặt, cầm nắm hay chơi đùa với bất kỳ sinh vật lạ nào trôi dạt trên bãi biển dù chúng trông có vẻ vô hại.

Nếu chẳng may vô tình chạm phải sâu biển hoặc sứa và bắt đầu cảm thấy ngứa rát, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không được dùng tay gãi mạnh vì hành động này sẽ khiến gai độc găm sâu hơn và nọc độc phát tán rộng hơn trên da. Ngay lập tức, hãy dùng nhíp sạch cẩn thận gắp bỏ những chiếc gai còn cắm trên da, có thể rửa vết thương bằng nước ấm sạch, sau đó tắm lại bằng nước ngọt xà phòng và bôi các loại thuốc mỡ trị côn trùng cắn, nếu tình trạng sưng tấy không thuyên giảm hoặc có dấu hiệu khó thở thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị chuyên môn kịp thời.