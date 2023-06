Du khách Ấn Độ đang trở thành thế lực mới trên thị trường du lịch quốc tế

Tháng 4 năm 2023, Ấn Độ chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, và các công ty lữ hành khắp nơi nhanh chóng nhận ra rằng người Ấn Độ không chỉ hiện diện trong nước, họ còn xuất hiện vô cùng đông đảo ở các địa điểm du lịch từ trước đến nay vốn chỉ quen với lối chi tiêu hào phóng của người Trung Quốc.



Điểm đến đa dạng

Hơn ai hết, những người như ông Omri Morgenshtern, giám đốc điều hành của trang web lữ hành và đặt phòng khách sạn Agoda, nhận thức rõ sự thay đổi này. Mọi thứ đều được hiển thị bằng các con số tuy khô khan nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong danh sách những người truy cập và sử dụng Agoda. Người Ấn Độ không chỉ đi nhiều hơn, họ còn sẵn lòng khám phá các điểm du lịch mới mẻ.

"Ở châu Âu, người Ấn Độ đang đổ dồn về Pháp và Thụy Sĩ. Hai quốc gia này không nằm trong danh sách các điểm đến được ưa thích của Ấn Độ trước đại dịch".

Tuy nhiên nếu xét về tỷ lệ, châu Âu mới chỉ chiếm 20% tổng du khách Ấn Độ. 10% nữa thuộc về các quốc gia vùng châu Đại Dương như Australia và New Zealand. 70% còn lại thuộc về châu Á.

Có thể nói từ trước đến nay châu Á vẫn là điểm đến ưa thích nhất của người Ấn Độ, có lẽ vì gần gũi về mặt địa lý và có sự tương đồng văn hóa, trong đó Đông Nam Á chính là tâm điểm hút khách hàng đầu. Năm 2019, ba điểm đến phổ biến nhất với người Ấn Độ là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Sau khi COVID-19 không còn tồn tại như một mối trở ngại cho việc di chuyển xuyên biên giới, dòng du khách từ Ấn Độ lại tấp nập và lần này nổi lên những cái tên mới đáng chú ý với sự tăng trưởng gần như không thể tin được.



"Chúng tôi thấy ngày càng nhiều người Ấn Độ đến Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia. Trước đó họ đón khách du lịch Ấn Độ rồi nhưng quy mô thế này thì chưa từng có".

Ông Morgenshtern đặc biệt nêu cái tên Việt Nam với mức tăng 1.000% trước đại dịch. Thực tế này được chia sẻ bởi các nhà chức trách Ấn Độ. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, tin rằng trong năm 2023 sẽ có tới nửa triệu người Ấn Độ đến Việt Nam du lịch, tập trung vào các vùng biển nổi tiếng ở miền Trung.

Ở chiều ngược lại, không nhiều người Ấn Độ đến Nhật Bản hay Hàn Quốc, mà lý do chính theo các chuyên gia, là bởi người Ấn Độ chưa thân thuộc với các khu vực này. Tuy nhiên, theo ông Morgenshtern, sức mạnh của đồng rupee đang thúc đẩy cho một sự thay đổi nhiều khả năng sẽ sớm diễn ra.



"Tôi đã nói chuyện với với các những người phụ trách du lịch ở những nước này, họ đều nhận thức được Ấn Độ như một thế lực đang nổi lên trong ngành du lịch quốc tế. Họ đang bắt đầu các chiến dịch nhằm vào thu hút dòng du khách này".

Ấn Độ có tất cả những yếu tố cần thiết để đóng vai một cường quốc về du lịch nước ngoài. Họ là quốc gia đông dân nhất thế giới, với quy mô dân số 1,42 tỷ người và sẽ càng ngày càng tăng thêm cho đến khi chạm mức đỉnh gần 1,7 tỷ người vào năm 2063 (Báo cáo của Liên hợp quốc về triển vọng dân số thế giới, xuất bản năm 2022). The Economic Times trích dẫn các báo cáo ước tính năm 2024 du khách Ấn Độ sẽ chi tiêu khoảng 42 tỷ USD cho du lịch nước ngoài. Để so sánh, con số này của khách du lịch Trung Quốc trong năm 2021 là 106 tỷ USD. Tuy chi tiêu của người Ấn Độ ít hơn đáng kể so với Trung Quốc, đây vẫn là một con số rất lớn mà các quốc gia du lịch không thể bỏ qua.



Theo chính phủ Ấn Độ, thị trường du lịch nước ngoài của Ấn Độ nằm trong danh sách tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hiện Ấn Độ có khoảng 80 hộ chiếu đang được lưu hành. Nếu so sánh, con số này còn lớn hơn tổng dân số Thái Lan, quốc gia đông dân thứ 20 trên thế giới.



Những điểm nghẽn cần giải quyết

Là hai cường quốc kinh tế hàng đầu châu Á với quy mô dân số tương đồng, dễ hiểu khi Ấn Độ thường được đem ra so sánh với Trung Quốc. Về mặt này, Trung Quốc dường như đang làm tốt hơn. Điểm nghẽn lớn nhất cản trở dòng chảy du lịch Ấn Độ ra thị trường quốc tế nằm ở chính lĩnh vực lẽ ra phải là bệ đỡ: ngành hàng không.

Tại Ấn Độ, ngành hàng không đã được tư nhân hóa mạnh mẽ và các hãng hàng không tư nhân thường cạnh tranh trực tiếp với nhau, dẫn đến các sân bay thường khó cung cấp thêm các suất bay cho các hãng hàng không kình địch. Trong khi đó ở Trung Quốc tình hình hoàn toàn ngược lại. Thị trường hàng không Trung Quốc bị chi phối bởi ba hãng hàng không lớn nhất và đều thuộc quyền kiểm soát nhà nước là Air China đóng trụ sở tại Bắc Kinh, China Eastern tại Thượng Hải và China Southern tại Quảng Châu. Các hãng hàng không này phân chia địa bàn rạch ròi và không dẫm chân lên nhau. Sự hoạch định hợp lý của chính phủ cho phép các hãng hàng không hoạt động tự do trong phạm vi đã được quy hoạch từ trước, đảm bảo tần suất bay phù hợp nhất, đặc biệt cho thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Theo ông Gary Bowerman, nhà sáng lập của Check in Asia, một công ty marketing và nghiên cứu du lịch quốc tế, Ấn Độ cần phải giải quyết bài toán hàng không mới có thể giải quyết điểm nghẽn đang ngăn trở dòng chảy du khách nước này.

Các giải pháp của chính phủ Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ đang hành động để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Các biện pháp được thực hiện nhằm vào hai mục tiêu chính là cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng và tăng số điểm đến cho ngành hàng không.

New Delhi đã thông báo kế hoạch chi 980 tỷ rupees, tương đương 11,9 tỷ USD từ nay cho đến năm 2025 nhằm xây dựng và hiện đại hóa các sân bay trên khắp đất nước, trong đó có sân bay quốc tế Noida nằm tại thành phố Jewar, bang Uttar Pradesh. Theo dự kiến, sân bay này sẽ được mở cửa vào năm 2024 với tư cách là sân bay lớn nhất châu Á, qua đó nâng cao đáng kể khả năng kết nối của toàn vùng thủ đô Delhi và miền Tây Uttar Pradesh.

Đây là thành quả mới nhất cho một quá trình đầu tư quy mô lớn đã được bắt đầu từ lâu mà đến bây giờ nhiều người mới để ý đến. Kể từ năm 2017, đã có ít nhất 73 sân bay được đưa vào vận hành trong mạng lưới kết nối vùng của Ấn Độ. Năm 2022, sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi lần đầu tiên được liệt vào danh sách 10 sân bay bận rộn nhất trên phạm vi toàn thế giới với lưu lượng hành khách lên tới 59,5 triệu lượt người, tăng 60,2% so với năm 2021.

Nhận thức được thời cơ đang đến, các hãng hàng không Ấn Độ đã mạnh dạn đầu tư vào việc nâng cấp máy bay và tăng cường số lượng khách chuyên chở giữa các vùng ở Ấn Độ cũng như giữa Ấn Độ với nước ngoài.



Cũng theo ông Gary Bowerman, các khoản đầu tư này đang phát huy hiệu quả.

"Những dự án mà Ấn Độ triển khai đang mang lại trái ngọt. Họ có nhiều sân bay hơn, có nhiều cảng hàng không hơn, và có cơ sở hạ tầng tốt hơn so với một thập niên trước đây".

Dĩ nhiên, không thể kỳ vọng Ấn Độ sẽ sớm vượt lên để trở thành thế lực lớn nhất trong du lịch quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu quá trình hiện tại tiếp diễn thì trong vòng 20 năm nữa, Ấn Độ có thể trở thành nguồn cung cấp khách du lịch quan trọng nhất cho một loạt thị trường quốc tế thay thế Trung Quốc, trong đó có khu vực Đông Nam Á.