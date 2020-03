Du học sinh trở về từ Trung Quốc xin tự nguyện cách ly ở Đà Nẵng: "Mọi người nghĩ là gò bó, mất tự do nhưng hoàn toàn không phải"

Dù trong nhiều ngày qua, tại Việt Nam không phát hiện thêm bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus corona nhưng tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19 vẫn được đảm bảo. Đặc biệt, những người trở về từ các vùng dịch cũng đã được đưa đến những khu cách ly y tế trong 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Khuôn viên bệnh viên nơi Thiên Vương và một số trường hợp đang thực hiện cách ly

Bên cạnh đó, một số người dù đã trở về từ những địa phương có dịch bệnh từ trước đó 2 -3 tháng nhưng cũng chủ động đi trình báo và xin được cách ly để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Như bạn Huỳnh Nguyễn Thiên Vương (sống tại Đà Nẵng) mới đây cũng đã chủ động thông báo tình hình sức khỏe của mình và xin vào khu cách ly của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng để theo dõi sức khỏe sau khi lên cơn sốt 40 độ C.

Theo chia sẻ của chàng trai này, trước đó anh có tham gia chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học tại Nam Ninh (Trung Quốc) tuy nhiên anh đã trở về Đà Nẵng từ cách đây 2 tháng.

Việc vệ sinh cửa kính, phòng ốc được thực hiện thường xuyên

Theo Thiên Vương, sau 5 ngày được cách ly, theo dõi thì tình hình, sức khỏe của anh đã ổn định, hết sốt. Đồng thời sau khi thực hiện các xét nghiệm virus corona và nhận kết quả âm tính thì Thiên Vương cũng đã được ra viện ngày 27/2.

Chia sẻ thêm với chúng tôi về thời gian cách ly trong Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đà Nẵng Thiên Vương vui vẻ cho biết, "Sau khi sốt 40 độ C mình đã xin cách ly tự nguyện và thực hiện những bước kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm của nhân viên y tế. Vì mình đã về nước trước khi bùng phát dịch bệnh nên được theo dõi sức khỏe riêng còn lại những người trở về từ vùng dịch đều phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày".

Mỗi ngày 2 lần bác sĩ sẽ tới từng phòng bệnh để kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cho những người cách ly.

Bên cạnh đó, Thiên Vương cũng nhận xét khu vực phòng ốc dành cho những trường hợp cách ly khá sạch sẽ, thông thoáng.

"Y bác sĩ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp nha, ân cần kiểm tra sức khỏe tất cả bệnh nhân vào 8-9h và 18-19h. Công tác dọn vệ sinh tại các phòng cũng được thực hiện 2 lần/ngày. Bên cạnh đó, bên ngoài phòng cách ly luôn có sẵn cồn rửa tay sát khuẩn".

Nam sinh viên này cũng cho biết, không những kiểm tra sức khỏe định kỳ mà bệnh viện còn có một group chat trên ứng dụngm nếu ai có điều gì bất thường về sức khỏe như ho, sốt... thì có thể nhắn hoặc gọi vào đó để có ý bác sĩ tới hỗ trợ, thăm khám ngay lập tức.

Không chỉ về chuyên môn mà việc ăn uống của các trường hợp đang thực hiện cách ly cũng được quan tâm. "Mình được người thân gửi đồ dùng và thức ăn vào cho trong 3 khung giờ cố định. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn ăn thêm món gì thì có thể nhờ các chị y tá mua giúp và đem lên phòng. Mọi người có thể lựa chọn đồ ăn theo sở thích nữa.

Những phần ăn Thiên Vương được người nhà gửi vào cho và cả phở bò viên được chị y tá mua giúp trong những ngày cách ly

Khoa có sẵn 1 số Zalo riêng. Cần đâu có đó luôn. Ví dụ muốn ăn uống ngủ nghỉ gì thì liên lạc họ bằng cách nhắn tin theo cú pháp: Chị ơi em là ABC sáng nay em muốn ăn phở với ít trái cây chị mua hộ em nhé. Là cứ thế 30 phút sau sẽ có đồ ăn trước cửa phòng. Hoặc cần nước uống hay đũa muỗng, thuốc thang gì đó cũng sẽ có ngay", Thiên Vương vui vẻ cho biết.



Không những thế, Vương còn cho biết cậu ấn tượng với cử chỉ nhẹ nhàng và thái độ nhiệt tình của các y bác sĩ ở khu vực cách ly. "Các y bác sĩ ở đây không chỉ có chuyên môn mà còn khá nhiệt tình và vui vẻ. Mọi người vẫn thường xuyên hỏi thăm các trường hợp vào đây cách ly để mọi người không thấy lạ lẫm".

Thiên Vương cho biết những ngày thực hiện cách ly tự nguyện của anh không hề gò bó như mọi người đã nghĩ

Sau 5 ngày thực hiện cách lý, mới đây Thiên Vương đã vui vẻ nhận thông báo xuất viện khi sức khỏe đã ổn định và nhận kết quả âm tính với Covid -19.

Ngòai ra, Thiên Vương cũng cho rằng việc bạn tự nguyên xin vào đây cách ly là hoàn toàn tự nguyện và không hề ai ép buộc. "Chúng ta nên cách ly bởi cách ly giúp ta an toàn hơn và những người xung quanh của chúng ta cũng an toàn. Mình vừa đảm bảo sức khỏe của mình cũng như của cộng đồng. Mọi người nghĩ là gò bó, mất tự do nhưng thật ra hoàn toàn không phải thế".

Trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, mỗi người dân nên tự trang bị kiến thức để có thể trở thành một "lá chắn" hữu hiệu. Việc trang bị kiến thức và hiểu biết không chỉ giúp bảo vệ chính mình mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh. Bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất tại Lá Chắn Virus Corona trên mạng xã hội Lotus.

Đây là nơi cung cấp những THÔNG TIN tin cậy - nhanh nhạy - kịp thời, KIẾN THỨC hữu ích - thiết thực - thúc đẩy hành động, về cách phòng chống dịch bệnh, kêu gọi và giúp đỡ mỗi người tự kiểm tra và tự bảo vệ, trở thành lá chắn cho chính bản thân, người thân và xã hội. Trang luôn được update thông tin liên tục từ Việt Nam và khắp thế giới. Điều đặc biệt là nguồn thông tin đều có độ chính xác cao khi được kiểm chứng bởi các chuyên gia y khoa và bác sĩ đầu ngành cung cấp và tư vấn. Với sự cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác, bạn sẽ tự update được cho bản thân kiến thức phòng tránh Covid-19 cho chính mình và những người xung quanh.