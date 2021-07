Đu đủ rất tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn, đặc biệt là 5 đối tượng này

Mùa hè đến, nắng nóng làm cho cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sút sức đề kháng... Thật may mắn khi đây lại là mùa của đu đủ chín - loại quả ngọt ngào, vô cùng dồi dào vitamin.

Đu đủ là loại quả màu vàng, vị ngọt, được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Đu đủ được đánh giá là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đồng thời toàn bộ sản phẩm của cây đu đủ như lá, rễ, hoa, hạt, quả… đều có thể dùng làm nguyên liệu trong các bài thuốc Đông y.



Đu đủ khi chín chứa khoảng 70% nước, 13% đường, không có tinh bột, chứa nhiều axit hữu cơ, các loại vitamin, protit, chất béo, canxi, photpho, magie… Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao mà đu đủ có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm đẹp vòng 1, giảm cân, làm đẹp da, tăng cường sức đề kháng và hệ thống miễn dịch.

Đu đủ bổ dưỡng là vậy nhưng không nên quá lạm dụng, tránh gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Theo các chuyên gia sức khỏe trên trang Boldsky, một số người gặp các vấn đề về sức khỏe dưới đây thì không nên ăn quá nhiều đu đủ.

5 đối tượng không nên ăn nhiều đu đủ

1. Người bị sỏi thận

Trong thành phần đu đủ chứa nhiều vitamin C, do đó ăn đu đủ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ làn da, ngăn ngừa lão hóa. Tuy nhiên, nếu lạm dụng đu đủ cũng có thể gây dư thừa vitamin C dẫn tới hình thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe người bệnh sỏi thận.

Nếu lạm dụng đu đủ cũng có thể gây dư thừa vitamin C dẫn tới hình thành sỏi thận.

2. Người bị rối loạn dạ dày ruột

Cơ thể được hấp thụ quá nhiều đu đủ sẽ gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa. Thực tế, đu đủ giàu papain, chất này có thể làm dịu dạ dày nhưng cũng có thể là nguyên nhân hình thành các cơn đau ruột khi ăn với số lượng nhiều. Chính vì vậy, người bị rối loạn ruột nên kiêng ăn đu đủ để đảm bảo sức khỏe.

3. Người bị loãng máu

Những người bị bệnh loãng máu nên tránh ăn đu đủ do nó có tính chống đông máu. Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào để chữa bệnh loãng máu hoặc thuốc chống đông máu như aspirin bạn hãy tránh xa đu đủ.

Bệnh nhân bị loãng máu được khuyến cáo là tránh xa loại quả này.

4. Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh

Mẹ bầu được khuyến cáo không nên ăn đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh vì có thể gây ra các hiện tượng bất thường, thậm chí dẫn đến sảy thai. Đu đủ xanh được đánh giá là chứa nhiều nhựa, là nguyên nhân gây ra các cơn co tử cung dẫn đến sảy thai. Vậy nên, khi đang trong thai kỳ, phụ nữ cần tránh xa loại thực phẩm này để không gây ảnh hưởng cho sức khỏe mẹ và bé.

5. Người gặp các vấn đề về da

Người có làn da bị đổi máu hoặc có màu vàng nhạt bất thường, đặc biệt là ở lòng bàn tay, đó có thể là dấu hiệu của bệnh da lành tính nhiễm carotene máu. Đu đủ giàu beta-carotene, một chất dinh dưỡng họ caroteoid giúp cung cấp vitamin A. Tuy nhiên dư thừa beta-carotene cũng khiến da trở nên nhợt nhạt.