Tối 17/10, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức mở màn tại TP.HCM, khởi động chuỗi đại nhạc hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10. Với sự góp mặt của 33 Anh Tài, chương trình được xây dựng thành 9 chương mang concept riêng, đưa khán giả đi qua nhiều sắc thái âm nhạc, từ những màn trình diễn sôi động, giàu tính thị giác đến các tiết mục gợi nhắc ký ức và tình cảm gia đình.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chuỗi concert có quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm. Ngay trong đêm đầu tiên, sân khấu đã gây chú ý với nhiều ý tưởng dàn dựng đặc biệt, cho thấy nỗ lực làm mới trải nghiệm biểu diễn và tạo nên những dấu ấn riêng cho đại nhạc hội.

Sân khấu biến hóa với loạt màn trình diễn mãn nhãn

Mở đầu hành trình âm nhạc là nguồn năng lượng mạnh mẽ từ các tiết mục Hỏa Tâm, Ngầu Đét và Thăng Hoa. Không khí tiếp tục được đẩy lên qua những màn kết hợp như Buông Tay, Xin Hãy Thứ Tha và Chiến, nơi mỗi nghệ sĩ thể hiện cá tính riêng trong một tổng thể trình diễn đa dạng.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn đu dây từ cuối khán đài tiến vào sân khấu chính trong tiết mục Trước Khi Em Tồn Tại. Ở Em Chỉ Im Lặng, hình ảnh con thuyền bay giữa không trung chở Phùng Minh Cương và Hà An Huy tạo nên một khung cảnh giàu tính thị giác. Trong khi đó, khoảnh khắc MC Anh Tuấn kéo đàn cello trong Em Tôi mang đến màu sắc nghệ thuật khác biệt.

Với Thanh Duy, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là hành trình khám phá những phiên bản mới của chính mình. Nam nghệ sĩ chia sẻ tinh thần sẵn sàng chinh phục giới hạn, cũng là một trong những thông điệp được thể hiện xuyên suốt đêm nhạc: Dám thử thách bản thân và không ngừng làm mới mình.

Hà An Huy tóm tắt trải nghiệm tại concert bằng ba cụm từ: “Bá khí - Mãn nhãn - Đẳng cấp”. Còn Huỳnh Lập tiết lộ phía sau đêm diễn vẫn có những bất ngờ dành cho chặng đường tiếp theo.

Một tấm vé trở về tuổi thơ giữa đại nhạc hội

Giữa những sân khấu sôi động, concert dành riêng một chương cho những ký ức thân thuộc qua chuỗi ca khúc Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu, Nhong Nhong Nhong, Em Tôi và Cơm Nhà. Đây là khoảng lặng đáng chú ý trong hành trình âm nhạc, khi những giai điệu gần gũi đưa người nghe trở về với tuổi thơ và những điều bình dị từng gắn bó với mỗi người.

Khi Mew Amazing bày tỏ: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!”, Huỳnh Lập bất ngờ xuất hiện cùng những “tấm vé hoài niệm” dành tặng khán giả. Lời chia sẻ “Không có vé rẻ, chỉ có những chiếc vé vô giá dành tặng khán giả để cùng nhau trở về tuổi thơ!” nối tiếp mạch cảm xúc của tiết mục Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu.

Không cần những câu chuyện quá lớn lao, chính các giai điệu quen thuộc và hình ảnh gợi nhớ những năm tháng đầu đời đã tạo nên một khoảng kết nối khác giữa nghệ sĩ và người xem. Trong một đại nhạc hội quy mô lớn, những khoảnh khắc như vậy giúp chương trình không chỉ dừng lại ở phần nhìn và phần nghe, mà còn chạm tới những ký ức riêng của mỗi khán giả.

Cảm xúc tiếp tục được nối dài qua Em Chỉ Im Lặng do các Anh Tài nhà Chiến Mã trình diễn, trước khi chương trình đưa khán giả trở về với không khí gia đình bằng Cơm Nhà. Toki Thành Thỏ chia sẻ: “Tại mái nhà Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chúng ta không chỉ có các Gai Con, Gai Chị, Gai Anh, mà còn có cả sự đồng hành của các Gai Mẹ”. Đại diện nhóm Da LAB, Thơm, cũng gửi lời tri ân đến những người mẹ có mặt tại khán đài, nhấn mạnh vai trò của tình thân như điểm tựa để nghệ sĩ tự tin cống hiến.

Đặt cạnh những màn trình diễn đòi hỏi năng lượng và sự đầu tư công phu, các tiết mục về gia đình tạo nên một lớp cảm xúc gần gũi hơn. Đó cũng là một trong những mạch nội dung xuyên suốt đêm diễn: Phía sau ánh đèn sân khấu và những màn hóa thân, tình cảm gia đình vẫn là điều có sức gắn kết bền bỉ.

Tôn vinh văn hóa Việt, khép lại đêm diễn trong cảm xúc

Bản sắc văn hóa tiếp tục được thể hiện qua các tiết mục Trên Đất Mình, Đại Khải Hoàn, Chim Sáo Ngày Xưa, Lý Ngựa Ô, Tích Tịch Tình Tang và Tiếng Ru Cội Nguồn. Những chất liệu dân gian được đưa vào không gian âm nhạc đương đại, tạo nên sự đan xen giữa âm hưởng truyền thống và tinh thần biểu diễn hiện đại.

Bên cạnh đó, các bản tình ca như Dạt Vào Tim Em, Nợ Em Cả Bầu Trời, Vỡ Tan, Quá Khứ Còn Lại Gì mang đến những cung bậc trầm lắng, trong khi Chuyện Chàng Cô Đơn, Xinh, Move On và Khắp Chốn Thiên Hà tiếp tục khuấy động bầu không khí.

Đêm diễn khép lại với Hỏa Tâm, đánh dấu chặng mở màn của 33 Anh Tài tại concert năm nay. Từ những màn trình diễn giàu năng lượng, các ý tưởng dàn dựng quy mô đến những câu chuyện về tuổi thơ, tình thân và cội nguồn, Day 1 tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều màu sắc.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ tiếp tục với đêm diễn thứ hai vào ngày 18/10. Những dấu ấn từ đêm mở màn đặt ra kỳ vọng về một chặng tiếp theo tiếp tục nối dài trải nghiệm âm nhạc và sự kết nối giữa 33 Anh Tài với khán giả.