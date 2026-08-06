Dự báo thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hứng mưa to và dông Huệ Nguyễn/VTC News, 07:57 06/08/2026 Chia sẻ Ngày 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Dự báo thời tiết 4/8: Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn từ chiều, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết 3/8: Miền Bắc có nơi mưa to đến rất to, đề phòng dông lốc Hà Nội mưa dông giờ tan tầm và dự báo thời tiết 10 ngày tới Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao? Theo VTC News Copy link 06/08/2026 04:30 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-6-8-bac-bo-bac-trung-bo-hung-mua-to-va-dong-ar1032882.html Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển nắng nóng sau mưa lớn Chia sẻ Dự báo thời tiết