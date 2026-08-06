Fanpage aFamily

Dự báo thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hứng mưa to và dông

Huệ Nguyễn/VTC News,
Chia sẻ

Ngày 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Theo VTC News Copy link 06/08/2026 04:30 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-6-8-bac-bo-bac-trung-bo-hung-mua-to-va-dong-ar1032882.html
Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển nắng nóng sau mưa lớn
Chia sẻ