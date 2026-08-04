Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/8/2026

Từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 130mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa vừa, mưa to tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa dao động 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Miền Bắc và các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ hứng mưa lớn từ chiều 4/8. (Ảnh minh hoạ)

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cũng trong ngày 4/8, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/8/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều, khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông,có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều, khu vực này chuyển mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, từ chiều mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc chiều tối mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.