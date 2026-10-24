Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày cuối tuần (ngày 24 và 25/10), hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, trời nắng nhiều, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở trạng thái oi bức vào ban ngày với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng từ 31-34°C. Đến tối và đêm, trời chuyển mát với ngưỡng nhiệt dao động 23-26°C.

Ngày 24/10, miền Bắc oi bức, trời nắng nhiều. (Ảnh minh họa)

Với miền Tây Nam Bộ, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 5-8 độ vĩ Bắc, vì vậy, khu vực này vẫn có mưa dông rải rác. Mưa tập trung trong khoảng từ nay đến chiều 24/10. Sang 25/10, mưa dông ở khu vực này giảm xuống cục bộ vài nơi.

Như vậy trong hai ngày cuối tuần, thời tiết trên hầu khắp cả nước đều khá thuận tiện cho các hoạt động nghỉ ngơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân khi ra ngoài cần mang theo các vật dụng tránh nắng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ

Nhận định về bão Champi, cơ quan khí tượng cho hay, cơn bão này không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Champi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/10

TP. Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.