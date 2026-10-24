“Chiếc quạt” chỉ là hình ảnh ví von. Thực tế, Thái Bình Dương vận hành như một cỗ máy khổng lồ chạy bằng sức gió, và El Niño là những năm cỗ máy ấy trục trặc. Mọi chuyện bắt đầu từ một lớp ranh giới vô hình dưới mặt nước mà các nhà khoa học gọi là nêm nhiệt: nơi lớp nước ấm bên trên gặp lớp nước lạnh bên dưới.

Ở phía trên, mây và mưa đi theo nước ấm. Vùng mưa lớn vốn quen thuộc ở Indonesia dịch dần ra giữa Thái Bình Dương. Vòng tuần hoàn khí quyển khổng lồ trên đại dương, gọi là hoàn lưu Walker, yếu đi rồi lệch hẳn sang phía đông. Kết quả là Indonesia và Australia khô hạn, còn Peru và Ecuador hứng mưa lũ. Từ đây, giống như hòn đá ném xuống ao, những gợn sóng của khí quyển lan ra khắp hành tinh.

Khối nước ấm ép nêm nhiệt ở phía đông chìm sâu xuống. Lúc này, thứ trồi lên ngoài khơi Peru không còn là nước lạnh nữa, nên mặt biển phía đông nóng dần lên. Giữa tháng 10/2026, vùng biển sát bờ Nam Mỹ đã nóng hơn bình thường trên 5°C. Ở dưới sâu, có những lớp nước ấm hơn bình thường tới hơn 10°C.

Cú hích của gió tạo ra một làn sóng chạy bên dưới mặt biển, gọi là sóng Kelvin. Đó là một khối nước ấm khổng lồ âm thầm trôi về phía đông, mất khoảng 2-3 tháng để vượt qua đại dương. Tháng 1/2026, vệ tinh của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) phát hiện khối nước này gần Micronesia; tới đầu tháng 4, nó đã chạm bờ Nam Mỹ. Ở những nơi sóng đi qua, mặt biển dâng cao thêm 30-40 cm. Nhà hải dương học Josh Willis (NASA) ví sóng Kelvin là “nhịp tim của El Niño” .

Thỉnh thoảng, ở phía tây Thái Bình Dương nổi lên những đợt gió tây mạnh bất thường, kéo dài vài ngày tới vài tuần. Giới khoa học gọi đó là “đợt gió tây bùng phát”. Gió thổi ngược chiều gió mậu dịch, làm khối nước ấm bắt đầu dồn ngược về phía đông. Đầu năm 2026, những đợt gió như vậy xuất hiện liên tiếp và rất mạnh.

Khi lớp nước mặt bị đẩy đi, nước lạnh từ dưới sâu trồi lên thế chỗ ở ngoài khơi Peru và Ecuador. Vì thế, ranh giới giữa lớp nước ấm bên trên và nước lạnh bên dưới (gọi là nêm nhiệt ) nằm sâu ở phía tây nhưng rất nông ở phía đông. Dòng nước trồi mang theo chất dinh dưỡng, nuôi ngư trường cá cơm lớn nhất thế giới.

Dọc xích đạo, gió mậu dịch thổi đều từ đông sang tây. Gió kéo lớp nước mặt đã được Mặt Trời sưởi ấm dồn về phía Indonesia và Australia, tạo thành “bể nước ấm” lớn nhất hành tinh, nơi mặt biển thường trên 28-29°C. Lượng nước dồn về nhiều tới mức mặt biển phía tây cao hơn phía đông khoảng nửa mét.

Vòng tự khuếch đại

Vì sao El Niño có thể thành “siêu”

Điều khiến một đợt El Niño có thể phình to nằm ở một vòng phản hồi mà nhà khí tượng học người Na Uy Jacob Bjerknes mô tả từ năm 1969. Mỗi khâu đẩy khâu kế tiếp, rồi vòng lặp quay trở lại điểm xuất phát với cường độ lớn hơn.

VÒNG PHẢN HỒIBjerknes 1Biển phía đông nóng lên 2Chênh lệch nhiệt độ đông - tây giảm 3Gió mậu dịch yếu đi 4Nước ấm tràn sang đông, nước trồi yếu hơn

Tháng 10/2026, NOAA ghi nhận gió tây dị thường ở tầng thấp và gió đông dị thường ở tầng cao kéo dài từ tây sang trung - đông Thái Bình Dương. Chỉ số dao động Nam (SOI, Southern Oscillation Index), thước đo chênh lệch khí áp giữa Tahiti ở giữa Thái Bình Dương và Darwin ở bắc Australia, xuống âm mạnh. Đó là dấu hiệu khí quyển và đại dương đã “khóa” chặt vào nhau.

Không vòng lặp nào kéo dài mãi. Gió tây còn sinh ra một loại sóng khác (sóng Rossby) chạy ngược về phía tây, dội lại ở bờ đại dương rồi quay về kéo nêm nhiệt nông trở lại. Trong khi đó, đại dương liên tục “xả” nhiệt vào khí quyển nên kho nhiệt cạn dần. Vì vậy, El Niño thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 12 rồi suy yếu dần sang mùa xuân năm sau. NOAA dự báo đợt này kéo dài tới khoảng tháng 3-5/2027.

Một cơn sốt khó lường

Nghe thì có vẻ như một bộ máy cơ học, nhưng El Niño là một trong những hiện tượng khiến giới khoa học đau đầu nhất. Dự báo đưa ra vào khoảng tháng 3-5 thường kém chính xác nhất trong năm, giới khoa học gọi đây là “rào cản dự báo mùa xuân”. Năm 2014, mọi tín hiệu đều báo trước một siêu El Niño, nhưng rồi gió mậu dịch mạnh trở lại và dập tắt nó từ trong trứng nước. Cú hích khởi đầu, tức những đợt gió tây bùng phát, phần lớn xảy ra ngẫu nhiên.

Biến đổi khí hậu còn làm mọi thứ phức tạp hơn. Thước đo quen thuộc của El Niño là nhiệt độ mặt biển ở vùng Niño 3.4, một dải đại dương dọc xích đạo giữa Thái Bình Dương (từ 5° vĩ Bắc tới 5° vĩ Nam, từ 170° tới 120° kinh Tây). Từ đó NOAA tính ra chỉ số ONI (Oceanic Niño Index): mức chênh nhiệt độ mặt biển vùng này so với bình thường, lấy trung bình 3 tháng liên tiếp; từ +0,5°C trở lên là có El Niño. Nhưng vì cả vùng nhiệt đới đang nóng lên, ONI dễ “thổi phồng” các đợt gần đây, nên NOAA chuyển sang chỉ số RONI (Relative ONI, ONI tương đối): lấy mức chênh của vùng Niño 3.4 trừ đi mức nóng lên chung của toàn bộ vùng biển nhiệt đới. Nhà khoa học Clara Deser cảnh báo rằng những gì từng xảy ra trong quá khứ có thể không còn là kim chỉ nam đáng tin cho tương lai. Giáo sư Peter Huybers (Đại học Harvard) mô tả đợt năm nay là “một đợt El Niño dị thường, cưỡi trên một nền nhiệt vốn đã cao”.

Theo nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather, các mô hình đang dự báo một điều “nằm ngoài mọi thứ chúng ta từng quan sát”.