Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/10/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 23/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Trong đó, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200- 400mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ. Cao điểm mưa là đêm 22 đến đêm 23/10.

Dự báo thời tiết ngày 23/10, miền Trung cao điểm mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngoài ra, từ 23/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông lên trên trên BĐ3.

Sông Gianh (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ2; sông Sê San (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2-3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/10/2025

TP Hà Nội không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, vùng núi và trung du 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP Huế) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, Nam Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5, vùng ven biển từ Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ chiều ven biển TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.