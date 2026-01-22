Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 22/1/2026

Khối không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Nhiệt độ ở các khu vực này giảm sâu, đặc biệt là Bắc Bộ.

Dự báo trong sáng 22/1, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ngày 22/1, Hà Nội rét đậm, có nơi rét hại. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, trong đó, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Trạng thái rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng 23/1. Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13°C, trong đó, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C, Nghệ An đến TP Huế 14-17°C.

Sáng 22/1, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Ngoài ra, trong ngày 22/1, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/1/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 15-17°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trong đó, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 6°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C. Nhiệt độ cao nhất 14-17°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Bắc có nơi dưới 13 độ.Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17-20°C, phía Nam 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Trong đó, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.