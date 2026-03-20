Dự báo thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ nắng nhất 32°C trước khi có mưa ở nhiều nơi

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/3/2026

Ngày 20/3, thời tiết Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế không có nhiều biến động so với những ngày trước. Trời mưa vài nơi, lượng mưa không lớn, cũng không kéo dài. Sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-24°C.

Đến trưa - chiều, các khu vực này trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất dao động 25-29°C, có nơi lên tới tới 32°C trong tiết Xuân phân.

Ngày 20/3, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc lên tới 32°C. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 20/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cũng trong ngày 20/3, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày, các khu vực này nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh. Trong đó, miền Đông Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/3/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, khu Tây Bắc 29-32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.