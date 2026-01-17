Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/1/2026

Ngày 17/1, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực này tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-19°C, có nơi dưới 15°C. Ban ngày nhiệt độ tăng lên cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Ngày 17/1, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Đêm 17/1 và ngày 18/1, khu vực này xuất hiện mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết TP Hà Nội trong ngày 17/1 có mưa vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác lúc sáng sớm khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa vài nơi, lượng mưa không lớn, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 30-32°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi đêm mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-2°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.