Dự báo tình hình rét đậm, rét hại và mưa bão trong 6 tháng đầu năm 2026

Miền Bắc đã bước vào giai đoạn chính đông. Trong một tháng qua (từ 11/12/2025 đến 10/1/2026), khu vực này chịu tác động của 5 đợt không khí lạnh. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5/1 gây gió tại trạm Bạch Long Vĩ mạnh cấp 7, giật cấp 8 và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ trong các ngày 6-9/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C, vùng núi 5-7°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C; sương muối, băng giá xảy ra tại một số nơi vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 3 tháng đầu năm (1-3/2026), hiện tượng ENSO khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất 60-65%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước và chỉ còn ở mức 35-40%.

Cơ quan khí tượng đưa ra những nhận định về tình hình mưa bão trong 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Cũng trong 3 tháng này, không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

"Cần đề phòng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây ra nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá", cơ quan khí tượng nhận định.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong thời gian này xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, tháng 1/2026, Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Năm 2025, mưa bão dồn dập , trên Biển Đông xuất hiện 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 1-3/2026, trên khu vực biển này ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xu hướng cao hơn khi các tháng mùa khô đầu năm 2026, các khu vực này khả năng xuất hiện nhiều ngày và đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.

Trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đón mưa trái mùa thì khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn xuất hiện các đợt mưa rào và dông trong tháng 1. Tại miền Bắc, từ khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, mưa nhỏ, mưa phùn có thể xuất hiện nhiều, tương đương trung bình nhiều năm.

"Khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2026, nắng nóng khả năng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ, sau có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ. Phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, thời tiết trên cả nước có nhiều biến chuyển rõ nét. Không khí lạnh vẫn còn xuất hiện nhưng cường độ và tần suất giảm dần, trong khi nhiều khu vực bắt đầu bước vào mùa mưa; đồng thời, bão cũng có khả năng hình thành và hoạt động trên Biển Đông.

Theo đó, trong 3 tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tương đương trung bình nhiều năm, tuy nhiên khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta không cao (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,3 cơn).

Các đợt mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng tháng 5/2026. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tăng dần trên cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5/2026).

Ngoài ra, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4/2026, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng 4/2026. Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng trong tháng 4, sau đó giảm dần về cường độ.