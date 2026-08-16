Thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8: Ban ngày nắng nóng, tối có mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 16/8 có sự đan xen giữa nắng và mưa. Trời nhiều mây, ban ngày vẫn xuất hiện nắng, trong khi chiều tối và đêm có lúc xảy ra mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dao động từ 25-27°C, tạo cảm giác khá dễ chịu vào sáng sớm và đêm muộn. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35°C, khiến thời tiết trở nên oi bức, đặc biệt tại các khu vực có mật độ xây dựng cao.

Độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 8-10°C. Đây là mức chênh lệch tương đối lớn, khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng nếu người dân thường xuyên di chuyển giữa môi trường ngoài trời và không gian sử dụng điều hòa.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/8: Ban ngày nắng, chiều tối mưa dông

Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông

Mặc dù ban ngày trời nắng nhưng cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những cơn dông vào chiều tối và ban đêm.

Người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa hoặc khi các hình thái thời tiết gây mưa hoạt động mạnh.

Những cơn mưa dông có thể xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là đối với người tham gia giao thông, người lao động ngoài trời hoặc các hộ gia đình sinh sống tại những khu vực có nhiều cây xanh.

Khuyến cáo cho người dân

Trước diễn biến thời tiết thay đổi trong ngày, người dân nên chủ động sắp xếp công việc và chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi ra ngoài.

Một số khuyến cáo cần lưu ý gồm:

Mang theo ô hoặc áo mưa khi di chuyển vào chiều tối.

Hạn chế đứng dưới gốc cây lớn khi xuất hiện mưa dông.

Theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật diễn biến mới nhất.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể trong những giờ nắng nóng.

Hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-15 giờ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/8 chi tiết

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 33-35°C.

Trạng thái thời tiết: Có mây, ngày nắng.

Chiều tối và đêm: Có lúc xuất hiện mưa rào và dông.

Gió: Gió nhẹ.

Cảnh báo: Có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nhìn chung, thời tiết Hà Nội ngày mai 16/8 tương đối thuận lợi cho các hoạt động học tập, làm việc và vui chơi vào ban ngày. Tuy nhiên, người dân vẫn cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những cơn mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm.