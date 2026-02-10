Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, người dân cả nước sẽ bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 14/2 (27 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng).

Dự báo, người dân cả nước sẽ đón năm mới 2026 trong thời tiết tương đối thuận lợi. (Ảnh minh hoạ)

Để phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm, du xuân của người dân, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin mới nhất thời tiết Hà Nội và các vùng miền trên cả nước từ nay đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng.

Theo nhận định hiện tại, đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, thời tiết ba miền Bắc - Trung - Nam tương đối thuận lợi, ban ngày trời nắng, mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, Nam Bộ khả năng cao không xuất hiện nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp) Mưa vài nơi, trong đó, đêm 10/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Cao nhất 18-20°C.

Thấp nhất 14-16°C. Từ 11-19/2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Trong đó, ngày 11/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác sau khi chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu, trời rét. Cao nhất 19-23°C, ngày 11/2 dao động 18-20°C, từ 14/2 phổ biến 23-26°C.

Thấp nhất 16-19°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Ngày 20/2 mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ 21-22/2, mưa rải rác, trời chuyển rét. Cao nhất 22-24°C. Thấp nhất 12-14°C.

Thời tiết miền Bắc

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp) Mưa vài nơi, trong đó, đêm 10/2 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất 17-20°C, vùng núi vùng núi có nơi dưới 16°C; trong đó, Tây Bắc Bộ 19-22°C, có nơi trên 23°C. Thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 12°C. Từ 11-19/2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Trong đó, ngày 11/2, trời rét cả ngày trở lại sau khi đón không khí lạnh yếu, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Cao nhất 19-23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C, ngày 11/2 phổ biến 17-20°C. Từ 14/2, nhiệt độ cao nhất tăng nhanh lên 23-26°C, khu Tây Bắc 26-29°C.

Thấp nhất 15-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Ngày 20/2 mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ 21-22/2, mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Cao nhất 21-24°C, phía Tây có nơi cao hơn.

Thấp nhất 11-14°C, vùng núi 7-10°C.

Thời tiết từ Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp) Mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Cao nhất 21-24°C, phía Nam có nơi trên 24°C. Thấp nhất phía Bắc 15-17°C, phía Nam 18-20°C. Từ 11-19/2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Phía Bắc ngày và đêm 11/2 mưa rải rác, sau mưa vài nơi; phía Nam ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất 22-26°C, phía Nam có nơi trên 26°C. Thấp nhất 18-22°C, phía Nam có nơi trên 22°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Ngày 20/2 mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ 21-22/2, có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Cao nhất 23-26°C, có nơi cao hơn.

Thấp nhất 13-16°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 10/2 (23 tháng Chạp) Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nhất 25-28°C.

Thấp nhất 21-24°C. Từ 11-19/2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 11-12/2, sau ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Cao nhất 26-29°C.

Thấp nhất 21-24°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung về chiều tối. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Cao nhất 27-30°C, có nơi cao hơn.

Thấp nhất 19-22°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 10-19/2 (23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 26-30°C, có nơi trên 30°C.

Thấp nhất 16-20°C, có nơi dưới 16°C. Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) Phổ biến ngày nắng, phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 28-31°C.

Thấp nhất 15-18°C, có nơi thấp hơn.

Thời tiết Nam Bộ