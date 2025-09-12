Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.

Đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, hoạt động chưa ổn định. thường gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, cảm giác se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh tràn về khả năng sẽ gây mưa ở Bắc Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ (Ảnh: CAND).

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ nay, các đợt nắng nóng diện rộng không còn xuất hiện tại Bắc Bộ, trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả đêm 12 và ngày 13/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.