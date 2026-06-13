Dự báo thời tiết nổi bật trong ngày 13/6/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 13/6, nhiệt độ ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày ở các khu vực này phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết ngày 13/6, miền Bắc nắng nóng trên 37°C. (Ảnh minh hoạ)

Hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt cũng xảy ra ở dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày 13/6, nhiệt độ cao nhất ngày dự báo cao hơn các khu vực trên, dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cùng ngày, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ 15/6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trung du và đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.