Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, khoảng đêm 16/4 ngày 17/4, một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta, nhiệt độ ở miền Bắc, miền Trung xu hướng giảm dần.

Trước khi đón đợt không khí lạnh này, ngày 12-13/4, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo trên khắp mọi miền đất nước, trọng tâm nắng nóng nằm ở các tỉnh miền Trung với mức nhiệt cao nhất trên 40°C, độ ẩm trong không khí thấp.

Theo đó, ban đêm ở các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế, trời hầu như không mưa. Đến ban ngày, nhiệt độ tăng mạnh hơn 10°C, nắng nóng trở nên gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C. Với mức nhiệt cao này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng.

Không khí lạnh sắp tràn về kết thúc đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, nhiều nơi ở khu vực này chuyển mưa.

Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng bao trùm diện rộng, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C, gây cảm giác oi bức, khô nóng. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Chiều tối và đêm, các khu vực này cũng có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi.

Thời tiết các khu vực khác trên cả nước ít biến động hơn với hình thái đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/4 đến ngày 21/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 14/4, Tây Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, từ 15-16/4 nắng nóng khả năng dịu dần.

Đông Bắc Bộ cũng xảy ra nắng nóng cục bộ trong hai ngày 14-15/4, trong đó, nam đồng bằng ngày 14/4 nắng nóng trên diện rộng. Khoảng 16-17/4, khu vực này có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác, sau mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hoá đến TP Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong 3 ngày đầu thời kỳ dự báo. Từ khoảng 17/4, nắng nóng ở các địa phương này xu hướng dịu dần.

TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nắng nóng cũng có khả năng dịu dần từ ngày 17/4.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, trong đó, chiều tối và tối các ngày 15-17/4, dự báo khu vực này mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ 15-16/4, nắng nóng xu hướng dịu dần.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, nắng nóng duy trì ở Hà Nội trong ngày 13-14/4 với nhiệt độ cao nhất ngày 35°C, thấp nhất 26°C.

Sang ngày 15-16/4, nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, oi bức kéo dài suốt những ngày qua. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến 34°C, vẫn ở mức khá cao, người dân khi ra ngoài trong các giờ cao điểm cần chú ý các biện pháp bảo vệ cơ thể. Ban đêm, nhiệt độ giảm còn khoảng 27°C.

Ngày 17/4, tác động bởi đợt không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội 30°C, giảm khoảng 4°C so với ngày hơn trước khiến thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan trong giai đoạn chuyển mùa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm về ngưỡng 25°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 18-21/4), Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại nhưng vẫn chưa đạt ngưỡng nắng nóng, cao nhất 32-33°C, thấp nhất 27-28°C.