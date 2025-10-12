Ngày 12-10, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP HCM cho biết vừa hỗ trợ người phụ nữ đến bệnh viện an toàn.

Cảnh sát hỗ trợ người phụ nữ xuống đất để đưa đến bệnh viện.

Lúc 14 giờ 13 chiều 11-10, PC07 tiếp nhận thông tin về việc hỗ trợ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM di chuyển một người phụ nữ từ tầng 2 xuống tầng 1 căn nhà ở đường Nhật Tảo, phường Diên Hồng (quận 10 cũ). Tiếp nhận thông tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường.

Lính cứu hộ sau đó tiếp cận, xác định nữ nạn nhân bị sốt cao, cơ thể trên 100 kg nên không thể di chuyển được, đang nằm tại gác gỗ tầng 2 của căn nhà. Tuy nhiên, lối cầu thang lên xuống bằng gỗ đã lâu năm, xuống cấp, bề rộng khoảng 70 cm rất nhỏ hẹp nên cơ quan y tế 115 không thể đưa nạn nhân xuống tầng 1.

Nhận thấy tình hình nạn nhân đang bị co giật, không kiểm soát được hành vi, cần phải đưa gấp đến cơ sở y tế gần nhất, cảnh sát cứu hộ đã phối hợp lực lượng Y tế 115 tiến hành sơ cấp cứu ban đầu (cho thở oxy, truyền dịch), động viên nạn nhân bình tĩnh.

Cảnh sát cũng triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ, đai an toàn để bảo hộ và đưa nạn nhân từ gác gỗ tầng 2 xuống khu vực an toàn, bàn giao cho cơ quan y tế 115.