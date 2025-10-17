Dự báo sắp xuất hiện thêm cơn bão mới trên Biển Đông, có đổ bộ vào đất liền nước ta?
Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, khả năng cao sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 12.
Theo Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 16-10, trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành.
Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông vào khoảng ngày 19 đến 20-10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều ngày 18-10 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.
Bão số 12 sắp hình thành có thể đổ bộ vào đất liền nước ta hay không?
Các chuyên gia dự báo thời điểm bão số 12 di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.
Từ đêm 18-10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20 đến 25-10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét, trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ từ ngày 20-10 gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.
Cục Khí tượng thủy văn cũng dự báo từ ngày 16-10 đến 18-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500 mm.
Từ sau ngày 19-10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, dự báo trong khoảng ngày 23-10 đến 26-10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao.
Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.
Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định.
Có khoảng 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền nước ta
Cục Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động; trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.
Rét đậm có thể xảy ra ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12-2025.