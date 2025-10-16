Chiều 16/10, thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (16/10 - 25/10), trên đất liền cũng như trên Biển Đông khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.

Miền Trung nguy cơ sắp đối diện mưa lũ. (Ảnh minh hoạ)

Khả năng xuất hiện bão số 12 trên Biển Đông

Hiện nay, trên vùng biển phía Đông của Philippines, một áp thấp nhiệt đới mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 70-80%, khả năng cao di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc Biển Đông vào khoảng ngày 19 - 20/10.

Ảnh hưởng của ATNĐ, sau có thể mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh.

"Thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có thể bão sẽ suy yếu trên biển", cơ quan khí tượng nhận định.

Miền Trung đối diện đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm

Từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20 - 25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Trên khu vực biển vịnh Bắc Bộ, từ 20/10, gió Đông Bắc có thể mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo khả năng xuất hiện hình thái thiên tai gây mưa lớn khu vực miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Theo đó, từ 16-18/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm, trong đó, TP Huế có nơi trên 500mm. Từ sau ngày 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục ở khu vực này.

Đặc biệt, dự báo trong khoảng ngày 23-26/10, các tỉnh miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh , nhiễu động gió đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Nhận định tình hình thiên tai trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2025, cơ quan khí tượng cho hay, xác suất duy trì trạng thái La Nina khả năng đạt mức từ 60-75%.

Trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó có khoảng 1-2 cơn nguy cơ ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Các đợt mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắc Lắk.

Cũng trong thời gian này, ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông Bắc Bộ. Lũ trên các sông ở Trung Bộ, đỉnh lũ báo động (BĐ)2-3, có nơi vượt BĐ3, nguy cơ xuất hiện lũ muộn trùng với thời kỳ tích nước hồ chứa.

Đồng bằng sông Cửu Long, lũ tại trạm Tân Châu, Châu Đốc xuống dần, từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực bị ảnh hưởng 5 đợt triều cường vào các ngày 22-27/10; 4-10/11; 18-25/11; 2-8/12 và 17-24/12. Trong đó, các đợt triều cường đầu tháng 11/2025 và đầu tháng 12/2025 mực nước tại các trạm vùng hạ lưu lên mức BĐ2-3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao.

Mùa khô 2025-2026, xâm nhập mặn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2024-2025.

Cùng với đó, Bắc Bộ có thể xuất hiện rét đậm từ nửa cuối tháng 12/2025.