Ngày 14/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo kế hoạch, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5/9/2026, với điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Việc tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới.

Cùng với đó, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức nhằm đánh dấu việc đưa những công trình mới vào phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Việc tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chương trình được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung buổi lễ được xây dựng theo hướng ngắn gọn nhưng có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu chủ động xây dựng phương án dự phòng về thời tiết, điện, đường truyền, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và những tình huống có thể phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.

Theo kế hoạch, Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền diễn ra từ 7h30 đến 8h ngày 5/9. Sau đó, chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc diễn ra từ 8h đến 8h45. Kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học theo kế hoạch riêng của từng đơn vị.

Điểm cầu trung tâm đặt tại ngôi trường vùng biên Lào Cai

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, đồng thời truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh điểm cầu trung tâm, mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính do địa phương lựa chọn và lãnh đạo địa phương chủ trì.

Đối với những địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường sẽ được lựa chọn làm điểm cầu chính của địa phương. Các trường tổ chức khánh thành còn lại sẽ kết nối với điểm cầu này.

Bộ GD&ĐT cũng lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để tham gia chương trình với tư cách các điểm cầu bổ sung. Những cơ sở giáo dục còn lại sẽ tham dự thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi chương trình trên VTV1 và VOV1.

Được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm của sự kiện giáo dục diễn ra trên phạm vi cả nước, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương đang mang một diện mạo mới với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại. Ngôi trường được kỳ vọng mang đến môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn cho gần 1.000 học sinh, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con theo học tại trường.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương đã kịp đón học sinh tựu trường

Trường có 123 phòng ở nội trú, mỗi phòng bố trí cho 8 học sinh, được trang bị giường tầng, tủ cá nhân và khu vệ sinh khép kín. Đây là không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của học sinh dân tộc thiểu số trong những năm học tập tại trường. Những ngày đầu nhận phòng mới, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các em khi được làm quen với một không gian sinh hoạt rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn.

Không chỉ chuẩn bị nơi ở, nhà trường còn chú trọng bảo đảm điều kiện sinh hoạt hằng ngày cho học sinh. Ngay trong ngày tựu trường, những bữa ăn nội trú đầu tiên được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng và phục vụ tới từng em, giúp các em nhanh chóng ổn định cuộc sống tại trường, đồng thời giảm bớt nỗi lo của phụ huynh.

Khu nội trú gồm 123 phòng, đáp ứng nhu cầu ở và sinh hoạt của 980 học sinh

Việc Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm trong Lễ khai giảng năm học 2026-2027 cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với thầy và trò nhà trường. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.

Giữa núi rừng trùng điệp của Lào Cai, ngôi trường mới không chỉ là một công trình phục vụ giáo dục mà còn mang theo kỳ vọng về một tương lai rộng mở hơn cho học sinh vùng biên. Với những em vốn quen với quãng đường đến trường xa xôi, nhiều khó khăn, một mái trường có đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt sẽ giúp các em có thêm sự yên tâm để tập trung vào việc học.

Khu vui chơi thể thao của học sinh

Sự đầu tư về cơ sở vật chất cùng sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội đang tạo thêm nền tảng để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Vì thế, Lễ khai giảng ngày 5/9 tại Mường Khương không chỉ là dấu mốc mở đầu năm học mới của gần 1.000 học sinh nơi đây, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới, nơi những ước mơ học tập của học sinh vùng biên có thêm điều kiện để được nuôi dưỡng và vươn xa.

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