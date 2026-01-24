Checklist 7 ngày trước Tết 2026: Làm ngay những việc này để "phủ đầu" Thái Tuế

Theo quan niệm phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 mang những luồng năng lượng rất mạnh, đặc biệt là với những con giáp nằm trong vòng xoáy của Thái Tuế. Đừng để nước đến chân mới nhảy, hãy cùng thực hiện checklist 7 ngày "vàng" này để thanh tẩy không gian, "phủ đầu" những vận xui và dọn đường đón cát tường, tài lộc vào nhà một cách thong dong nhất.

Ngày thứ nhất: Thanh lọc "hơi thở" cho ngôi nhà và giải phóng năng lượng cũ

Việc đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình 7 ngày này chính là việc thanh tẩy toàn bộ không gian sống. Bạn hãy bắt đầu bằng việc mở toang tất cả các cửa sổ để gió trời và ánh nắng tràn vào mọi ngõ ngách, xua tan đi cái không khí tù đọng của cả một năm qua. Hãy mạnh tay thanh lý những món đồ cũ kỹ, hỏng hóc hoặc cả năm trời không dùng đến; theo triết lý sống tối giản và cả phong thủy hiện đại, đồ đạc cũ chất đống chính là nơi "nhốt" năng lượng xấu, khiến vận trình của gia chủ dễ bị đình trệ.

Đặc biệt với những ai lo ngại hạn Thái Tuế, việc làm sạch căn bếp - nơi giữ lửa hạnh phúc và kho bãi - nơi chứa đựng tài lộc là ưu tiên số một. Đừng quên lau dọn bụi bẩn trên các bề mặt cao, gầm giường, gầm tủ vì đó là những nơi tích tụ "trược khí" nhiều nhất, làm sạch chúng chính là bước khởi đầu để đón nhận những tần số rung động tích cực cho năm mới Bính Ngọ.





Ngày thứ hai: Chăm sóc "điểm chạm" tâm linh và tri ân nguồn cội

Sau khi đã giải phóng được phần xác của ngôi nhà, ngày thứ hai hãy dành toàn bộ sự tập trung cho không gian thờ tự và các góc tâm linh trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để bao sái bàn thờ, lau dọn bát hương và các vật phẩm thờ cúng bằng nước thơm (nước ngũ vị hoặc nước rượu gừng).

Việc giữ cho ban thờ sạch sẽ, trang nghiêm không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên mà còn giúp củng cố "màng lọc" phong thủy, bảo vệ các thành viên trong gia đình trước những biến động của năm mới. Nếu bạn thuộc các tuổi xung Thái Tuế trong năm 2026, hãy thắp một nén nhang trầm, tĩnh tâm suy ngẫm về những gì đã qua và thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an; sự tĩnh lặng trong tâm hồn lúc này chính là liều thuốc hóa giải sự nóng nảy, bốc đồng mà năng lượng hỏa của năm Bính Ngọ thường mang lại.

Ngày thứ ba: Refresh tủ đồ và chăm chút diện mạo cá nhân

Đừng mải mê dọn nhà mà quên mất chính bản thân mình, bởi bạn chính là "thỏi nam châm" thu hút vận may. Ngày thứ ba, hãy dành thời gian rà soát lại tủ quần áo, loại bỏ những bộ đồ đã sờn cũ hoặc mang những ký ức không vui. Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho mình ít nhất một bộ trang phục mới với màu sắc rực rỡ, hợp mệnh hoặc các tông màu ấm áp để kích hoạt dương khí.

Việc chăm sóc lại mái tóc, làn da hay đơn giản là cắt tỉa lại móng tay móng chân cũng là cách để "đổi vận". Một diện mạo chỉn chu, tươi tắn không chỉ giúp bạn tự tin hơn trong những ngày Tết mà còn tạo ra một luồng năng lượng mới mẻ, giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà Thái Tuế có thể mang đến, biến những khó khăn thành cơ hội để bứt phá.

Ngày thứ tư: Đi chợ hoa và mang "mộc" về dưỡng "hỏa"

Năm 2026 là năm Bính Ngọ (hành Hỏa), vì thế việc bổ sung yếu tố Mộc từ cây cối, hoa tươi vào không gian sống là điều cực kỳ sáng suốt để cân bằng ngũ hành. Ngày thứ tư, hãy thong dong đi chợ hoa, chọn cho mình một chậu mai vàng rực rỡ, một gốc đào thắm hay những chậu cúc vạn thọ tượng trưng cho sự trường thọ.

Màu xanh của lá cây và sắc màu tươi tắn của hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn có tác dụng làm dịu đi sự căng thẳng, mang lại cảm giác thư thái, an yên. Đặc biệt, hãy chú trọng đặt cây xanh ở hướng Đông hoặc Đông Nam của phòng khách để kích hoạt cung tài lộc và sức khỏe, giúp gia đình có một nền tảng vận khí vững chắc ngay từ những ngày đầu năm.





Ngày thứ năm: Lấp đầy "kho lương" và chuẩn bị những bữa cơm ấm áp

Một ngôi nhà sung túc là ngôi nhà mà hũ gạo luôn đầy, tủ lạnh luôn tươi ngon. Ngày thứ năm là lúc bạn nên đi siêu thị hoặc chợ truyền thống để sắm sửa thực phẩm dự trữ cho những ngày Tết. Đừng để bếp lạnh hay tủ lạnh trống rỗng vào những ngày cuối năm, vì đó là biểu hiện của sự thiếu hụt.

Hãy mua sắm những loại hạt ngũ cốc, các loại trái cây mang ý nghĩa cát tường như cam, quýt, bưởi... Việc chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm không chỉ giúp bạn thảnh thơi hơn khi Tết đến mà còn là cách để gửi gắm thông điệp về một cuộc sống no đủ, dư dả đến vũ trụ. Nếu có thể, hãy cùng gia đình chuẩn bị một bữa cơm tất niên sớm, sự gắn kết và tiếng cười trong gian bếp chính là thứ năng lượng mạnh mẽ nhất để hóa giải mọi xung khắc, tị hiềm.

Ngày thứ sáu: Hoàn tất các giao dịch tài chính và đóng lại những việc dang dở

Để bước sang năm mới với một tâm thế nhẹ nhàng nhất, ngày thứ sáu là thời điểm bạn nên quyết toán các khoản nợ nần (nếu có) và xử lý dứt điểm những công việc còn tồn đọng. Theo quan niệm dân gian, không nên để nợ vắt sang năm mới để tránh "dông" cả năm. Đồng thời, hãy kiểm tra lại ví tiền của mình, đặt vào đó một vài tờ tiền mới hoặc một lá bùa bình an để lấy may.

Việc "dọn dẹp" sạch sẽ các mối quan hệ tài chính và công việc giúp tâm trí bạn không còn vướng bận, lo âu, từ đó tạo ra khoảng trống cho những vận may về tiền bạc và sự nghiệp tràn vào trong năm Bính Ngọ đầy năng động này.

Ngày thứ bảy: Tĩnh lặng đón giao thừa và gửi gắm ước nguyện

Ngày cuối cùng của năm, khi mọi việc dọn dẹp và chuẩn bị đã hoàn tất, hãy dành cho mình một khoảng lặng. Đây không phải là lúc để tất bật thêm nữa, mà là lúc để chiêm nghiệm. Hãy tắm gội bằng nước lá thơm để gột rửa hết bụi trần, thay bộ đồ sạch sẽ nhất và ngồi lại bên gia đình.

Vào thời khắc giao thừa, thay vì quá lo lắng về việc "phạm Thái Tuế" hay những dự báo không may, hãy tập trung vào hơi thở và lòng biết ơn. Hãy viết ra những mục tiêu cụ thể và tích cực cho năm 2026. Một tâm thế bình thản, lạc quan và tràn đầy yêu thương chính là "tấm khiên" vững chắc nhất giúp bạn lướt qua mọi sóng gió, biến năm Bính Ngọ thành một năm rực rỡ và thành công ngoài mong đợi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)