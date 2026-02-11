Dự báo mới nhất về thời tiết trên cả nước trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Chỉ còn ít ngày nữa, người dân cả nước sẽ chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật bản tin mới nhất về thời tiết trong thời gian này để phục vụ người dân.

Theo đó, vào khoảng 11–12/2, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, dù không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng vẫn khiến khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác; vùng núi có nơi rét đậm. Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng sớm.

Tiếp đó, cuối kỳ nghỉ Tết, vào khoảng 21–22/2 (mùng 5–6 Tết), miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm mạnh trở lại.

Riêng vào đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết, thời tiết trên cả nước nhìn chung khá đẹp: Ban ngày trời nắng, mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng. Nam Bộ khả năng cao không xuất hiện nắng nóng gay gắt, khá thuận lợi cho du xuân, lễ hội.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước như sau: