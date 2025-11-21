Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 15, miền Trung đối mặt đợt mưa mới

Bà Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, những ngày cuối tháng 11, Biển Đông có thể đón cơn bão số 15 trong năm 2025.

Theo bà Lan, mô hình dự báo của Mỹ nhận định, khoảng 26-27/11, khả năng có một cơn bão vượt qua Philippines vào Biển Đông. Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa.

"Năm nay bão dồn dập. Tới thời điểm hiện tại đã có 14 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông, sắp tới có thể có cơn bão số15", bà Lan nói.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, khoảng 26-27/11, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão và áp thấp nhiệt đới) trên Biển Đông.

Những ngày cuối tháng 11, Biển Đông có thể đón bão.

Theo cơ quan khí tượng, từ 21/10 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 Fengshen và cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chiều tối 6/11, bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Theo báo cáo nhanh đến 6h30 ngày 21/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.

Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.