Dự báo biến động công việc của 12 con giáp trong tháng 9 Âm lịch

Từ ngày 10/10, chúng ta bước vào tháng 9 Âm lịch, tức tháng Mậu Tuất, thuộc hành Thổ. Theo quan niệm dân gian, mỗi tháng đều có những con giáp "hợp" và "khắc" với tháng đó, và công việc là chuyện lộ ra rõ nhất. Tháng Tuất hợp với Dần, Ngọ, Tuất (tam hợp) và Mão (lục hợp). Thìn xung với tháng, Dậu bị hại, còn Sửu và Mùi dính thế hình phá. Dưới đây là dự báo công việc của từng tuổi.

Tuổi Tý

Tháng này công việc của tuổi Tý khá yên ổn, không có biến động lớn. Hành Thổ của tháng hơi "khắc" Thủy của bản mệnh nên đôi lúc bạn thấy đuối sức, việc làm mãi chưa xong. Đừng nhận thêm việc ngoài khả năng, cứ làm chắc từng việc một. Cuối tháng có thể có người nhờ bạn giúp, hãy cân nhắc kỹ trước khi nhận lời.

Tuổi Sửu

Sửu rơi vào thế tam hình với Tuất nên tháng này dễ vướng va chạm với đồng nghiệp, nhất là những chuyện nhỏ như phân công việc hay công trạng. Bạn vốn chăm chỉ nhưng tháng này đừng im lặng chịu thiệt quá lâu, có gì cứ nói thẳng, nói nhẹ nhàng thì sẽ ổn. Tránh đứng ra bênh vực ai khi chưa nắm rõ đầu đuôi câu chuyện.

Tuổi Dần

Dần nằm trong tam hợp với tháng nên đây là tháng đáng mong đợi. Cơ hội thể hiện năng lực xuất hiện nhiều, dễ được cấp trên chú ý, thậm chí có đề xuất giao thêm trách nhiệm mới. Nếu đang muốn xin tăng lương hay đổi vị trí, tháng này là lúc nên mở lời. Chỉ cần nhớ nóng vội là điểm yếu của Dần, trước khi chốt việc quan trọng hãy đọc lại kỹ.

Tuổi Mão

Mão lục hợp với tháng Tuất, đây được xem là thế hợp có quý nhân rõ ràng nhất. Một người nào đó, có thể là sếp, đối tác hoặc đồng nghiệp lâu năm, sẽ chủ động giúp bạn đúng lúc bạn đang bí. Công việc tháng này trôi chảy hơn hẳn mấy tháng trước. Hãy giữ quan hệ tốt với mọi người, đừng ngại nhờ giúp khi cần.

Tuổi Thìn

Thìn xung với tháng Tuất nên đây là tháng cần dè chừng nhất. Dự án đang làm có thể bị thay đổi giữa chừng, hoặc có thay đổi về nhân sự, quy trình khiến bạn phải làm lại. Tháng này không phải lúc nghỉ việc hay chuyển việc bốc đồng. Giữ bình tĩnh, ghi chép rõ ràng mọi thỏa thuận bằng văn bản để tránh rắc rối về sau.

Tuổi Tỵ

Tỵ không có mối quan hệ đặc biệt với tháng này, nhưng hành Hỏa của Tỵ sinh Thổ nên bạn có xu hướng cho đi nhiều hơn nhận lại, hay phải gánh việc thay người khác. Công việc ổn nhưng dễ mệt. Hãy học cách từ chối khéo những việc không thuộc phần mình, nếu không cuối tháng bạn sẽ thấy kiệt sức mà chẳng được ghi nhận.

Tuổi Ngọ

Ngọ nằm trong tam hợp nên công việc tháng này khá năng động. Dễ có cơ hội hợp tác mới, được giao dự án quan trọng hoặc có người mời về làm việc cùng. Những ai đang tìm việc cũng có tín hiệu tốt. Bạn nên chọn lọc, đừng nhận hết mọi lời mời vì sợ bỏ lỡ, làm quá nhiều việc sẽ giảm chất lượng.

Tuổi Mùi

Mùi dính thế hình phá với tháng Tuất nên mọi việc dễ chậm hơn dự kiến, kế hoạch hay bị trì hoãn vì lý do bên ngoài. Bạn cũng dễ bị đồng nghiệp hiểu lầm ý. Đừng cố đẩy nhanh bằng mọi giá, hãy dành thời gian giải thích rõ ràng, kiên nhẫn một chút thì sẽ qua.

Tuổi Thân

Thân được hành Thổ của tháng nuôi dưỡng nên công việc có phần dễ thở hơn. Những việc làm âm thầm lâu nay bắt đầu có kết quả, thu nhập từ công việc phụ cũng khá hơn. Tuy nhiên đừng vì thế mà chủ quan hay ôm đồm. Hãy kiên trì với hướng đi đang theo, đừng đổi ý giữa chừng vì thấy ai đó đang làm việc khác hấp dẫn hơn.

Tuổi Dậu

Dậu bị hại bởi tháng Tuất nên chuyện công việc dễ phát sinh hiểu lầm âm thầm, hoặc có người nói sau lưng. Bạn thường tỉ mỉ nên nhạy cảm với những điều này, nhưng đừng suy diễn quá. Trao đổi thẳng thắn với người liên quan sớm sẽ gỡ được nhiều chuyện. Tránh chia sẻ kế hoạch riêng của mình khi chưa chắc chắn.

Tuổi Tuất

Là chủ nhân của tháng, Tuất có nhiều lợi thế nhất. Mọi người tin tưởng bạn hơn, ý kiến bạn đưa ra được lắng nghe, nhiều việc quan trọng sẽ tìm đến. Đây là thời điểm tốt để đề xuất dự án mới hoặc xin thêm trách nhiệm. Chỉ cần tránh tính bảo thủ, lắng nghe góp ý của đồng nghiệp thì kết quả sẽ còn tốt hơn.

Tuổi Hợi

Hợi không có mối quan hệ đặc biệt với tháng này, công việc tháng này khá bình thường. Tuy nhiên hành Thổ hơi khắc Thủy của Hợi nên bạn dễ bị phân tâm, hay lo lắng quá mức. Hãy lập danh sách việc cần làm mỗi ngày và làm theo thứ tự, như vậy sẽ bớt rối. Chuyện tiền bạc trong công việc, như ứng tiền hay hùn hạp, nên rõ ràng ngay từ đầu.

Nhìn chung, tháng 9 Âm lịch thuận lợi nhất với Dần, Ngọ, Tuất, Mão. Thìn, Dậu, Sửu, Mùi cần cẩn thận hơn trong giao tiếp, còn Tý, Tỵ, Thân, Hợi ở mức ổn định, miễn là không ôm đồm quá sức. Dù thuộc nhóm nào, cách tốt nhất để đi qua một tháng công việc vẫn là làm việc rõ ràng, nói chuyện thẳng thắn và đừng quyết định quan trọng khi đang nóng giận.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.