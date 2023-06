Dự án W - nơi trẻ em được nói, được nghe, được sáng tạo nội dung

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, trẻ em không chỉ đơn thuần là những người tiếp thu thông tin, mà còn là những cá nhân có quan điểm và chính kiến riêng. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ cũng như các nền tảng giải trí đa phương tiện, việc xây dựng một kênh nội dung số đầu tiên hoàn toàn của trẻ em đã trở thành mục tiêu quan trọng. Đây sẽ là môi trường đa phương tiện đầy lý thú và một sân chơi bổ ích cho trẻ em, đặc biệt, cho phép trẻ em tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp sẽ giúp các trẻ bồi đắp nên suy nghĩ, góc nhìn và quan điểm của riêng mình.

"Trẻ con thì biết cái gì!"

Câu cửa miệng này có lẽ không xa lạ với nhiều người. Có những quan điểm dù không còn đúng với thời đại nữa, nhưng người ta vẫn lặp đi lặp lại theo thói quen và như một cách ‘hạ thấp’ ý kiến của giới trẻ - những người sẽ làm chủ thế giới trong tương lai không xa. Kênh nội dung số W (We Are The World) được ra đời với sứ mệnh đi ngược lại với định kiến ấy, để những câu cửa miệng cũ kỹ kia được cập nhật thành "Hoá ra, trẻ con biết nhiều đến như thế!".

Dự án W tôn trọng tiếng nói và quan điểm cá nhân của trẻ em.

Một trong những yếu tố đặc biệt của dự án We Are The World là việc tôn trọng tiếng nói và quan điểm cá nhân của trẻ em. Trẻ em không chỉ là đối tượng được truyền đạt thông tin, mà mỗi bạn trẻ là một cá thể riêng biệt, với những tâm tư, suy nghĩ và quan điểm riêng của mình. Kênh nội dung số W mang tới một môi trường an toàn, nơi các em được khuyến khích thể hiện tiếng nói của chính mình, phát triển khả năng diễn đạt và xây dựng niềm tin vào bản thân.

Trong quá trình sản xuất Dự án W, trẻ em không chỉ là người nghe, người xem mà còn là người tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung. Từ việc viết kịch bản, biên tập, lồng tiếng, diễn xuất, quay dựng, các bạn trẻ không chỉ có cơ hội tỏa sáng trước và sau ống kính máy quay, mà các bạn trẻ sẽ trở thành những người sáng tạo nội dung thực thụ. Việc tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự tin thể hiện mình trước công chúng. Hơn nữa, trẻ em còn được khám phá và phát triển những sở thích và năng lực cá nhân, từ đó giúp các em xác định hướng đi và mục tiêu trong tương lai.

Lần đầu xuất hiện kênh nội dung số hoàn toàn của trẻ em tại Việt Nam

Một sân chơi đa phương tiện tương tác đáng tin cậy, nơi mà việc học hỏi và khám phá trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một kênh giải trí - giáo dục không chỉ đơn thuần mở ra như một sân chơi giải trí số hấp dẫn, mà tại đây, trẻ em có thể tương tác trải nghiệm và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của riêng mình. Nơi các em đóng vai trò là nhà sản xuất, biên tập nội dung, được thể hiện và nói lên tiếng nói của chính mình.

Quang cảnh họp báo dự án W.

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng cho rằng: "We are the World sẽ là nơi tập hợp tất cả chia sẻ, những điều trẻ em muốn làm, muốn nói có thể gửi đến. Và chúng ta sẽ tạo ra một cầu nối để gửi những cái câu chuyện riêng, những cái suy nghĩ riêng, những quan điểm riêng, những góc nhìn riêng của các bạn, đầu tiên là tới chính các bạn nhỏ. Thứ hai là với chính phụ huynh của các em. Theo tôi, đây là cái giá trị lớn nhất của W".

"Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta tạo ra một kênh nội dung, không phải là của các bạn, mà phải là do các bạn và cho các bạn", nhà báo Lại Bắc Hải Đăng nhìn nhận.

Nhà báo Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ tại họp báo.

Các hoạt động và chương trình của Dự án không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn thúc đẩy tư duy sáng tạo và khám phá của trẻ em. Những trò chơi giáo dục, bài học ngoại ngữ, câu đố và thử thách logic không chỉ gợi lên sự tò mò của trẻ em mà còn giúp các em phát triển kỹ năng tư duy logic và hợp tác, làm việc nhóm. Qua việc tham gia vào những hoạt động này, học sinh không chỉ cải thiện khả năng học tập mà còn trở nên tự tin hơn trong việc đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ tại họp báo.

Tại họp báo, nhà báo Hoàng Anh Tú chia sẻ: "Thực ra, việc chúng ta tạo ra một sân chơi cho các em, để các em viết, để các em nói, để các em chia sẻ mọi thứ thì Hoa học trò chúng tôi đã làm cách đây hơn 35 năm. Tuy nhiên, khoảng năm 5 - 10 năm gần đây, trẻ em Việt Nam hoàn toàn không còn chỗ nào có thể chia sẻ nữa, kể cả với tờ báo Hoa học trò..Khi tôi xem những gì mà các em đã chia sẻ, tôi tin chắc rằng là các em có thể làm được hết tất cả mọi thứ".

Trẻ em được 'nuôi dưỡng' tiếng nói của riêng mình từ khi còn ngồi ghế nhà trường

Tham gia Dự án W, trẻ em đã có cơ hội nuôi dưỡng và phát triển tiếng nói riêng của mình từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Kênh nội dung số W đặt mục tiêu quan trọng là tạo ra một môi trường an toàn và đồng hành cùng thế hệ trẻ, để các em khám phá và khai thác tiềm năng cá nhân.

Kênh nội dung số W là nơi các em được khuyến khích thể hiện tiếng nói của chính mình, phát triển khả năng diễn đạt.

Qua việc tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp, các em không chỉ được trang bị những kỹ năng quan trọng để biểu đạt ý kiến, đặt câu hỏi, phản biện và thể hiện quan điểm của mình trước công chúng, mà đây còn là cơ hội cho trẻ em xây dựng niềm tin vào bản thân, tự tin diễn xuất và truyền đạt thông điệp của mình một cách rõ ràng và hiệu quả.

Theo ê kíp sản xuất, kênh W đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tiếng nói của trẻ em từ khi còn ở giai đoạn học sinh. Đây là thời gian quan trọng để trẻ em khám phá và phát triển khả năng diễn đạt cũng như giao tiếp của mình. Dự án không chỉ là một phương tiện truyền tải kiến thức mà còn tạo dựng một môi trường thúc đẩy trẻ em trở thành những người tự tin, biết tư duy, có quan điểm riêng và cách bảo vệ cũng như truyền tải thông điệp của riêng mình. Từ đó, dự án W cũng mong góp phần vào việc hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam tự chủ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng.