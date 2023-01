DREAME "trình làng" các mẫu Robot hút bụi lau nhà thế hệ mới tại Việt Nam

Khái quát thị trường robot hút bụi Việt Nam



Để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, thiết bị gia dụng thông minh không ngừng được cải tiến và ra mắt sản phẩm mới. Các dòng robot hút bụi tại Việt Nam xuất hiện khá đa dạng về mẫu mã, tính năng. Những dòng sản phẩm này đều được kết nối internet và hoạt động thông qua ứng dụng trên điện thoại smartphone.

Thị trường robot hút bụi trên thế giới nói chung và tại nước ta nói riêng đang không ngừng phát triển mở rộng hơn. Theo báo cáo mới được công bố của Fortune Business Insight với tiêu đề "Thị trường robot hút bụi: Thị trường toàn cầu phân tích, chuyên sâu, dự đoán 2018 – 2026″, dự đoán thị trường của robot hút bụi sẽ tăng trưởng từ con số 6.5 tỷ đô la lên đến 39.1 tỷ đô la.

Robot hút bụi lau sàn Dreame được sử dụng phổ biến

Có thể thấy robot hút bụi sẽ ngày càng đến gần hơn và tiếp cận dễ dàng với cuộc sống của con người. Là một trong những đơn vị hàng đầu về robot hút bụi lau nhà, Dreame đang được đánh giá tích cực tại thị trường Việt Nam. Vậy Dreame của nước nào? Dreame là một phần thuộc hệ sinh thái Xiaomi tại Trung Quốc. Ra đời từ năm 2017 tại đất nước tỷ dân đến nay sản phẩm robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi cầm tay thuộc thương hiệu Dreame đã phủ sóng thị trường khắp các châu lục.

Ưu điểm vượt trội của robot DREAME



Không phải ngẫu nhiên khi các sản phẩm robot hút bụi lau nhà của Dreame lại chinh phục thị trường một cách nhanh chóng như vậy. Các dòng sản phẩm robot hút bụi lau nhà của Dreame sở hữu cho mình nhiều ưu điểm, tạo nên sự cạnh tranh rất lớn đối với các thiết bị cùng phân khúc như:

Robot DREAME có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế

Robot hút bụi lau nhà Dreame được lòng người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ vào thiết kế hiện đại, tinh tế, ấn tượng. Mỗi một sản phẩm đều có kích thước nhỏ gọn, màu sắc nhã nhặn, thanh lịch.

Lối thiết kế hiện đại tối giản đem đến cho robot hút bụi lau nhà thông minh Dreame trở thành điểm nhấn hài hoà trong không gian. Không chỉ nâng tầm chất lượng cuộc sống của các gia đình Việt mà còn tăng sự hiện đại, đẳng cấp cho không gian sống.

Thiết kế hiện đại giúp người dùng tận hưởng sự "nhàn rỗi"

Robot hút bụi lau nhà tích hợp nhiều tính năng công nghệ thông minh All in One



Không chỉ nổi bật về thiết kế, robot hút bụi lau nhà Dreame còn tích hợp bên trong nhiều tính năng thông minh vượt trội. Sản phẩm có thể vừa hút bụi vừa làm sạch sàn nhà bằng hệ thống giẻ lau xoay 360 độ. Máy bơm nước điện tử sẽ tự động thay đổi chế độ cấp nước từ ít, vừa và nhiều tại nhiều bề mặt khác nhau để làm sạch một cách hiệu quả.

Đi cùng với đó, thiết bị còn được trang bị thêm nhiều tính năng khác như cảm biến LiDAR, thuật toán SLAM,… giúp robot có thể di chuyển theo sơ đồ có sẵn. Có thể tránh các chướng ngại vật để không va chạm hạn chế hư hỏng cho thiết bị và đồ vật.

Độ bền cao kết hợp cùng công suất lớn và dung lượng pin cực đỉnh

Điểm chung giữa robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi cầm tay Dreame chính là đều sở hữu độ bền tốt. Lực hút lớn tối đa có thể lên đến 5300 Pa, giúp loại bỏ sạch sẽ bụi mịn, rác bẩn trên nhiều bề mặt khác nhau.

Hơn nữa, robot hút bụi lau nhà Dreame còn giúp loại bỏ vụn rác li ti, lông thú cưng để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Dung lượng pin lên tới 6400mAh hỗ trợ cho robot Dreame khả năng làm việc liên tục trong suốt 180 phút. Khi gần hết Pin, robot hút bụi Dreame sẽ tự động quay về dock để sạc pin.

Robot hút bụi Dreame tự động quay về dock sạc khi hết pin

Địa chỉ đặt mua hàng chính hãng uy tín chất lượng tại Việt Nam



Hiện nay, sản phẩm chính hãng Dreame đang được phân phối bởi Mivietnam. Đặt hàng qua nhà phân phối Mivietnam quý khách hàng hoàn toàn không cần lo lắng về chất lượng bởi:

Đơn vị cam kết mang đến tay người dùng sản phẩm chính hãng 100%

Đảm bảo chính sách ưu đãi hấp dẫn về bảo hành và giá cả đem đến khách hàng trải nghiệm tuyệt vời

Đội ngũ nhân viên sẵn sàng cung cấp thông tin, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng 24/7

Robot hút bụi lau nhà Dreame chính là sự lựa chọn thông minh cho cuộc sống hiện đại. Robot Dreame sẽ thay bạn dọn dẹp không gian sống sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Thông tin liên hệ và đặt mua sản phẩm chính hãng DREAME tại Việt Nam:

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH My Robot

203 Thống Nhất, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM - admin@myrobot.vn

Nhà phân phối: Công ty TNHH ĐT Petro Electric Việt Nam

Website: https://mivietnam.vn/

Hà Nội: 31L Láng hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội - 0326.375.888

TP.HCM: 298 Nguyễn Thiệt Thuật, P.3, Q.3, TP.HCM - 0328.175.888