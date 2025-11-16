Dreame mang bộ đôi robot hút bụi "khủng" nhất nhì của hãng đến Việt Nam: L10s Ultra Gen 3 và Aqua10 Roller

Cả hai sản phẩm này đều được đánh giá là "chuẩn mới" cho phân khúc robot hút bụi lau nhà, khi mang đến lực hút mạnh nhất hiện nay cùng loạt công nghệ tự động hóa toàn diện.

Theo IDC quý II/2025, thị trường robot hút bụi toàn cầu đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên giải pháp làm sạch thông minh, giảm thiểu thao tác thủ công. Với việc Việt Nam được xem là một trong những thị trường tiềm năng của Đông Nam Á, Dreame đã không bỏ lỡ cơ hội này khi giới thiệu cùng lúc hai sản phẩm chiến lược.

Dreame L10s Ultra Gen 3 - Đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung

Phiên bản L10s Ultra Gen 3 hướng tới nhóm người dùng tìm kiếm một robot hút bụi lau nhà toàn diện nhưng giá dễ tiếp cận. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở lực hút Vormax lên tới 25.000 Pa, mạnh nhất trong tầm giá hiện nay.

Không chỉ hút mạnh, L10s Ultra Gen 3 còn thể hiện bước tiến lớn về khả năng làm sạch góc cạnh nhờ tay xoay kép tự động vươn chổi và giẻ lau, giúp làm sạch sát mép tường - điểm yếu cố hữu của phần lớn robot trước đây.

Giẻ lau Dual Omni-Scrub với 32 cấp độ cấp ẩm giúp kiểm soát lượng nước tối ưu, tránh làm ướt thảm, trong khi tính năng tự nâng giẻ thông minh cho phép robot chuyển đổi linh hoạt giữa các bề mặt.

Trạm sạc đi kèm cũng là điểm khiến L10s Ultra Gen 3 nổi bật: robot có thể tự giặt giẻ, sấy khô, đổ bụi, châm nước và pha dung dịch lau sàn, gần như không cần người dùng can thiệp trong nhiều ngày. Dreame còn bổ sung khay giặt AceClean với 20 đầu phun, giúp làm sạch đều và tự vệ sinh trạm sạc - một chi tiết nhỏ nhưng đáng giá.

Sản phẩm có giá chính hãng 24,19 triệu đồng, ưu đãi mở bán chỉ 17,49 triệu đồng, tặng kèm dung dịch lau sàn 1L.

Dreame Aqua10 Roller - khi robot không chỉ hút, mà còn "chà" sàn như máy công nghiệp

Nếu L10s Ultra Gen 3 là bản nâng cấp cho người dùng phổ thông, thì Aqua10 Roller là lời khẳng định vị thế cao cấp của Dreame. Robot sở hữu lực hút Vormax lên tới 30.000 Pa - con số hiếm thấy kể cả ở những model flagship, đi kèm chổi kép HyperStream chống rối tóc dài tới 50 cm.

Điểm độc đáo của Aqua10 Roller nằm ở cuộn lăn lau dài 26 cm, vừa hút vừa lau đồng thời với hệ thống phun - hút nước theo thời gian thực. Dreame còn tích hợp AutoSeal, tự động hạ khung chắn để ngăn nước rò rỉ khi đi qua thảm giúp giữ thảm luôn khô ráo.

Bên cạnh đó, công nghệ AI Navigation với cảm biến LiDAR LDS và ánh sáng cấu trúc 3D cho phép Aqua10 Roller nhận diện hơn 240 loại vật thể, né tránh chính xác và lên đường đi tối ưu. Với ProLeap, robot còn có thể vượt bậc thềm đôi cao tới 6 cm - điều mà ít sản phẩm cùng loại làm được.

Trạm sạc của Aqua10 Roller cũng nâng cấp toàn diện: giặt giẻ bằng nước nóng 100°C, sấy khí nóng, vệ sinh khay giặt tự động, kết nối Wi-Fi + Matter giúp đồng bộ dễ dàng trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Giá chính hãng của sản phẩm là 34,99 triệu đồng, ưu đãi mở bán 25,49 triệu đồng, kèm quà tặng và bảo hành 24 tháng.

Cả hai model mới đều phản ánh triết lý sản phẩm của Dreame: "trao quyền cuộc sống nhờ công nghệ". Hãng đang đi theo xu hướng tự động hóa tối đa, từ hút-lau-giặt-sấy-đổ bụi cho tới khử khuẩn và bảo trì, giúp người dùng gần như chỉ cần ra lệnh qua app hoặc giọng nói.

Tại Việt Nam, Smart-Link cho biết dòng sản phẩm này sẽ được phân phối chính hãng trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ công nghệ lớn, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và phong cách sống tối giản.

Theo quan sát của giới chuyên môn, sự xuất hiện của Dreame L10s Ultra Gen 3 và Aqua10 Roller đánh dấu giai đoạn cạnh tranh mới trong thị trường robot hút bụi Việt Nam, nơi Xiaomi, Ecovacs hay Roborock đang chiếm thị phần đáng kể.

Tuy nhiên, với lợi thế về lực hút mạnh nhất phân khúc, tự động hóa cao, cùng mức giá ưu đãi cạnh tranh, Dreame đang có cơ hội trở thành đối trọng đáng gờm trong mùa mua sắm cuối năm 2025.