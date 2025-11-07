Trước ngày khai trương, những mẫu kính này của JINS đã kịp gây sốt

2.000 đơn đặt trước

Trước ngày khai trương cửa hàng chính thức, Pop-up Store của JINS tại Saigon Centre đã kịp tạo nên một "cơn sốt nhẹ" trong cộng đồng yêu thích và sưu tầm kính mắt. Hàng trăm bạn trẻ kéo đến thử kính, chụp ảnh check-in và đặc biệt là đặt trước hơn 2.000 đơn hàng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

Cửa hàng JINS đầu tiên tại Việt Nam chuẩn bị khai trương ở Saigon Centre với tone sáng, tối giản, đậm vibe Nhật Bản, nhìn thôi đã muốn bước vào thử kính liền!

Không chỉ là hiệu ứng của một thương hiệu Nhật Bản mới toanh, sức hút của JINS đến từ sự kết hợp giữa công nghệ, thời trang và triết lý sống tinh tế. Giờ đây, với cửa hàng flagship đầu tiên tại Saigon Centre (Q.1, TP.HCM), các khách hàng Việt sẽ được trực tiếp trải nghiệm những dòng kính hot nhất từng gây bão ở Nhật và nhiều quốc gia khác.

4 dòng kính hứa hẹn gây sốt ngay khi JINS Saigon Centre mở cửa

Ở Nhật, JINS nổi tiếng nhờ những sản phẩm "chuẩn Nhật" với thiết kế nhẹ, bền, tinh tế và cực kỳ dễ phối đồ. Cùng điểm qua 4 dòng kính đang được săn đón nhất và được dự đoán sẽ "cháy hàng" ngay khi JINS chính thức khai trương tại Việt Nam nhé!

Airframe - Nhẹ đến mức bạn quên là mình đang đeo kính Dòng Airframe trứ danh của JINS chuẩn bị "đổ bộ" khiến dân văn phòng và những người theo lối sống tối giản mê tít!

Đây là dòng sản phẩm biểu tượng của JINS. Với trọng lượng siêu nhẹ nhờ vật liệu đặc biệt Airframe, kính gần như "vô hình" trên khuôn mặt, cực kỳ thoải mái dù đeo cả ngày. Dân văn phòng, học sinh sinh viên hay tín đồ minimalism đều mê dòng này vì nhẹ, bền và dễ mix với mọi phong cách.

Combination Titanium - Đỉnh cao tinh tế và sang trọng kiểu Nhật

Một dòng kính kết hợp giữa kim loại titanium cao cấp và nhựa dẻo dai, vừa hiện đại vừa thanh lịch. Thiết kế mảnh mai nhưng chắc chắn, mang vibe "clean aesthetic" đang rất thịnh hành trong giới trẻ châu Á, giúp cân đối gương mặt theo tỷ lệ vàng. Ai chuộng phong cách tối giản, thanh lịch kiểu Nhật chắc chắn sẽ "chấm" dòng này ngay.

JINS 360 - Kính xoay linh hoạt cho mọi góc nhìn

JINS 360 đúng nghĩa là dòng kính "công nghệ với bản lề xoay đa hướng độc quyền của JINS", giúp người đeo luôn cảm thấy vừa vặn và cân bằng dù hoạt động cả ngày. Nếu bạn là người năng động, di chuyển nhiều hay thích vận động ngoài trời, đây sẽ là chiếc kính "best match" cho bạn.

Kính xoay linh hoạt theo từng chuyển động khuôn mặt của JINS 360°

TODAY - Trẻ trung, năng động và siêu thời trang

Dòng TODAY hướng đến người trẻ yêu sự mới mẻ và cá tính riêng. Với nhiều lựa chọn màu sắc, form dáng và chất liệu, kính TODAY vừa là phụ kiện thời trang, vừa là tuyên ngôn phong cách.

Cửa hàng chính thức đầu tiên của JINS Việt Nam tại Saigon Centre được thiết kế theo phong cách tối giản, sáng và hiện đại. Toàn bộ trải nghiệm của khách hàng từ đo mắt, chọn gọng, lắp tròng đến nhận kính đều hoàn thiện chỉ trong 30 phút.

Không chỉ là điểm mua sắm, JINS Saigon Centre còn được kỳ vọng trở thành nơi trải nghiệm phong cách sống mới, nơi mỗi chiếc kính không chỉ giúp "nhìn rõ hơn" mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và tinh thần "Magnify Life - Cùng mở tầm mắt" của thế hệ trẻ Việt Nam.

Khai trương chính thức: 8.11.2025

Địa điểm: Tầng 3, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, TP.HCM

Sau đó, JINS tiếp tục mở thêm 2 cửa hàng tại AEON Mall Tân Phú Celadon và AEON Mall Bình Tân trong tháng 11.