Dreame Hair MINI - Máy sấy tốc độ cao nhỏ gọn, sấy nhanh chỉ 2 phút, chăm sóc tóc bóng mượt

Sấy nhanh, siêu nhẹ, êm ái

Máy có trọng lượng nhẹ, đầu sấy nhỏ gọn. Thiết kế ẩn động cơ nhưng vẫn cho sức gió mạnh hơn hẳn các loại máy sấy giá rẻ thông thường.

Trọng lượng siêu nhẹ chỉ 270g cùng thân trụ 62mm mang lại cảm giác thoải mái khi cầm lâu. Độ ồn chỉ khoảng 58dB, êm ái hơn nhiều so với các máy sấy thông thường, đủ nhẹ nhàng để sử dụng sáng sớm hoặc tối muộn mà không ảnh hưởng tới người khác trong nhà.

Với luồng gió mạnh và tập trung, Dreame Hair MINI không cần dùng thêm mỏ vịt để sấy nhanh và tạo kiểu.

Kiểm soát nhiệt thông minh, bảo vệ tóc tối ưu

Dreame Hair MINI sử dụng cảm biến NTC kết hợp bộ vi xử lý để theo dõi nhiệt độ luồng khí 100 lần mỗi giây, giúp duy trì mức nhiệt ổn định. Nhiệt độ mặc định ở mức an toàn khoảng 40°C, tránh hiện tượng tóc khô xơ, chẻ ngọn khi tiếp xúc lâu với gió nóng. Khi cần tốc độ sấy nhanh hơn, máy có thể chuyển sang chế độ nóng nhưng vẫn được kiểm soát nhiệt chặt chẽ, không gây bỏng rát da đầu.

Máy hỗ trợ 5 mức nhiệt cụ thể:

Sấy mát: 30°C (đèn xanh dương)

Sấy ấm: 30°C (đèn vàng)

Sấy nóng: 83,9°C (đèn đỏ)

Sấy cho trẻ em: 49,6°C (đèn xanh lá)

Nóng/lạnh luân phiên

Việc có chế độ riêng cho trẻ em là điểm cộng lớn, giúp các gia đình yên tâm khi sấy tóc cho trẻ nhỏ.

Ion âm giảm xơ rối, tóc mềm mượt hơn

Không chỉ dừng lại ở việc làm khô tóc, Dreame Hair MINI còn tích hợp bộ phát ion âm với mật độ lên tới 200 triệu ion/cm³. Công nghệ này giúp trung hòa điện tích tĩnh, giảm tình trạng tóc xù rối thường gặp sau khi sấy. Sau vài lần thử, có thể nhận thấy tóc suôn hơn, bớt xơ và giữ được độ ẩm tự nhiên, đặc biệt hữu ích với những mái tóc dễ hư tổn.

Đầu sấy có thêm bộ phát ion âm giúp giảm rối tóc, giữ độ ẩm cho tóc.

An toàn và tiện lợi trong sử dụng

Một chi tiết nhỏ nhưng tinh tế là thiết kế hút khí chống rối. Vị trí cửa hút gió được cải tiến, giảm nguy cơ tóc bị cuốn vào trong máy như nhiều mẫu sấy truyền thống. Điều này giúp việc sử dụng thoải mái và an toàn hơn, nhất là khi cầm theo nhiều tư thế để tạo kiểu.

Phần hút gió có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.

Dreame Hair MINI còn được tối ưu để dễ tháo rời và vệ sinh, thuận tiện khi bảo quản hoặc mang theo. Kích thước gọn nhẹ cho phép bỏ vừa trong balo hoặc vali, rất hợp cho những chuyến đi xa.

Dù không phải thiết kế gập gọn, Dreame Hair MINI vẫn đủ nhỏ nhẹ để mang theo trong vali mỗi khi cần đi xa.

Máy hoạt động ở điện áp 220V, tần số 50Hz - đúng chuẩn điện tại Việt Nam. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với nhiều dòng hàng xách tay hoặc nội địa Trung vốn chỉ hỗ trợ 110V và dễ gây cháy hỏng khi cắm trực tiếp vào nguồn điện trong nước. Với Dreame Hair MINI, người dùng có thể yên tâm cắm sạc trực tiếp, không cần qua bộ chuyển đổi.

Lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi nhu cầu

Dreame Hair MINI là lựa chọn máy sấy nhỏ gọn đáng cân nhắc trong tầm giá hơn 1 triệu đồng.

Với sức mạnh gió 70m/s, động cơ tốc độ cao 100.000 vòng/phút, khả năng kiểm soát nhiệt chính xác, công nghệ ion âm bảo vệ tóc và thiết kế siêu nhẹ 270g, Dreame Hair MINI mang lại trải nghiệm sấy tóc nhanh chóng, an toàn và thoải mái. Thêm vào đó, độ ồn thấp, chế độ dành riêng cho trẻ em và khả năng tương thích hoàn toàn với nguồn điện Việt Nam khiến sản phẩm trở thành lựa chọn đáng đầu tư cho cả nhu cầu dùng tại nhà lẫn mang đi du lịch.