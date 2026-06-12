Nữ diễn viên hạng A lộ clip thân mật với chủ tịch tập đoàn hơn 19 tuổi, biết rõ danh tính ai cũng choáng!

Sáng 12/6, tin tức giải trí hot nhất showbiz Trung Quốc thuộc về nữ diễn viên Bạch Lộc. Theo tờ Sohu, mỹ nhân sinh năm 1994 vừa bị tung clip thân mật khoác tay 1 người đàn ông đi dạo phố vào đêm muộn. Trang phục, phục kiện của cô gái trong video giống hệt outfit Bạch Lộc từng diện.

Giới truyền thông Trung Quốc cho biết người đàn ông sánh bước bên Bạch Lộc là Vương Hồng Tuấn, sinh năm 1975, cũng là người Giang Tô như nữ diễn viên 9X. Vương Hồng Tuấn có quyền lực gây choáng. Ông hiện là Chủ tịch Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bí thư Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Trước đây, Vương Hồng Tuấn từng giữ chức vụ lớn trong Ban Tuyên truyền tỉnh Giang Tô, Phó Tổng biên tập báo Tân Hoa Nhật Báo. Ông có 1 người con trai hơn 20 tuổi, nhưng không có rõ có còn chung sống với vợ hay không. Baidu - trang tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới và lớn nhất ở Trung Quốc - cũng không có bất kỳ thông tin nào về vợ của Vương Hồng Tuấn.

Clip tình tứ trong đêm trên phố giữa Bạch Lộc và 1 người đàn ông lạ. Nguồn: Weibo.



Trang phục, phục kiện cô gái mặc trong video trùng khớp với outfit trong các lần xuất hiện công khai của nữ diễn viên 9X trước đây. Ảnh: Weibo.

Bạn trai của Bạch Lộc là Vương Hồng Tuấn - chủ tịch tập đoàn lớn ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc được cho biết nhận sự hậu thuẫn lớn từ bạn trai để thăng tiến trong showbiz. Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô đứng sau 4 bộ phim lớn mà mỹ nhân 9X này từng tham gia gồm Cảnh Sát Vinh Dự (2022), Doanh Trại Tình Yêu (2023), Bắc Thượng (chưa lên sóng) và Mạc Ly (phát sóng tháng 6/2026). Tờ 163 cho biết, ngoài Bạch Lộc, không 1 nghệ sĩ nào quê ở Giang Tô như Nghê Ni, Lý Thấm, Hàn Tuyết, Trương Lăng Hách, Dương Siêu Việt… có dự án truyền hình - điện ảnh được đầu tư bởi tập đoàn này.

Chưa kể, cô dù không đáp ứng về trình độ học vấn vẫn nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia. Theo quy định, nghệ sĩ muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan, là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Tuy nhiên, Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp cao đẳng, không phải diễn viên cấp IV. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ chính Vương Hồng Tuấn đã dùng quyền lực của mình để Bạch Lộc được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia.

Trên mạng xã hội, mối quan hệ của Bạch Lộc và vị chủ tịch hơn cô đến tận 19 tuổi gây bàn tán xôn xao, hút tới 150 triệu người xem. Đáng chú ý, mặc dù thông tin Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn hẹn hò ầm ĩ là vậy, nhưng hotsearch MXH Weibo không hề có 1 từ khóa nào liên quan đến họ. Do đó, dân tình càng nghi vấn Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền để "dìm" tin tức tình cảm đang bị điều tiếng giữa ông và Bạch Lộc.

Hiện, hàng triệu khán giả xứ tỷ dân cũng đã yêu cầu các cơ quan văn hóa điều tra Bạch Lộc vì nghi vấn cô "đi cửa sau" trong quá trình xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia". Đồng thời họ cũng đề nghị Bạch Lộc công khai bằng cấp từ trang Hệ thống thông tin giáo dục Trung Quốc (CHESICC) - tổ chức duy nhất có thẩm quyền xác minh tính xác thực của văn bằng cho toàn dân Trung Quốc - để chứng minh sự trong sạch, thay vì chỉ lên tiếng phủ nhận bằng 1 văn bản đánh máy.

Mỹ nhân Trung Quốc bị nghi dựa vào quyền lực của bạn trai để thăng tiến trong ngành giải trí. Ảnh: Sina.

Mỹ nữ bị ghét nhất Trung Quốc hiện tại

Bạch Lộc là tiểu hoa đán 9X hot bậc nhất Trung Quốc trong vài năm trở lại đây. Cô từng hẹn hò với "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách. Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim An Ninh Như Mộng năm 2022. Bạch Lộc hơn Trương Lăng Hách 3 tuổi, nhưng cả 2 được đánh giá xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau là gấp đôi visual.

Đến cuối năm 2023, khi xuất hiện tại sự kiện Đêm hội iQiYi, cặp đôi gây bàn tán khi tương tác hững hờ, xem nhau như người xa lạ. Sang năm 2024, thông tin về Bạch Lộc và Trương Lăng Hách ngày càng ít.Theo nguồn tin trong giới Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X - ép chia tay. Lý do được Vu Chính đưa ra là không muốn Bạch Lộc đánh mất sự nghiệp vì chuyện yêu đương. Theo ông chủ công ty giải trí Hoan Ngu, nếu mối quan hệ của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xác nhận, cả 2 sẽ rất khó làm việc trong showbiz vì không thể tiến hành "xào couple" với nghệ sĩ khác giới khi hợp tác. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, mức độ thảo luận trên truyền thông của các dự án họ tham gia. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, cặp sao đành uất nghẹn "đường ai nấy đi".

Mối quan hệ tình cảm của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được cho là chịu sự ngăn cấm của biên kịch Vu Chính. Ảnh: Sina.

Bước sang năm 2026, Bạch Lộc trở thành cái tên "thở thôi cũng bị ghét" tại Trung Quốc. Cách đây không lâu, cô bị dân tình chỉ trích, tẩy chay diện rộng vì hành động kém duyên, phát ngôn EQ thấp và coi thường đàn anh Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật trong show Keep Running (Running Man bản Trung).

Hiện, khán giả xứ tỷ dân đang yêu cầu các cơ quan văn hóa điều tra Bạch Lộc vì nghi ngờ tính minh bạch trong việc cô giành danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia". Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu