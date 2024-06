Thông tin hot nhất showbiz Thái lúc này đó chính là tin đồn cặp đôi vàng Baifern Pimchanok - Nine Naphat chia tay. Theo thông tin, cả hai kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vừa qua. Baifern đăng thông điệp "Tan vỡ rồi, hoá ra là như thế này" đồng thời né tránh trả lời câu hỏi về bạn trai.

Đến ngày 26/6, Nine đăng thông điệp "cho tôi thêm một chút thời gian để sắp xếp", "giải quyết vấn đề" đồng thời cho biết những tin đồn làm gia đình 2 bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở dĩ Nine nói điều này vì nhiều netizen nghi ngờ đây là câu chuyện "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Thái Lan. Nhìn lại quá khứ, giữa Baifern và mẹ Nine đã từng xảy ra drama ầm ĩ, gây xôn xao công chúng trong thời gian dài.

Drama ồn ào nhất nhì showbiz Thái 2023: "Mẹ chồng" không ưa nàng dâu tương lai ra mặt, ghẻ lạnh luôn cả con trai?

Vào đầu tháng 7/2023, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao bàn tán trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Dù sau đó, bà Pimpaka Siangsomboon đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ Instagram.

Sau đó vài ngày, netizen càng thêm hoang mang khi phát hiện Baifern và Nine đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên. Khi bị netizen réo gọi, bà Pimpaka đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân: "Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à?". Đồng thời, bà cũng cho biết mình sẽ đóng IG để kết thúc mọi chuyện.

Baifern và Nine đều hủy theo dõi trang cá nhân của bà Pimpaka

Điều này khiến người hâm mộ càng thêm bán tín bán nghi về sự bất hòa giữa Baifern - Nine và mẹ ruột nam diễn viên

Nhiều netizen cho rằng mẹ Nine Naphat không muốn con trai hẹn hò với Baifern nữa và đôi bên đã xảy ra bất đồng. Câu chuyện chưa dừng lại tại đây, khi bà Pimpaka còn liên tục đăng ảnh 2 mẹ con lúc nhỏ, không ngại bày tỏ nỗi nhớ con trai khi trả lời bình luận phía dưới bài đăng.

Động thái này của mẹ Nine đã nhận phải luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người khen 2 mẹ con dễ thương và hiểu cho nỗi lòng mẹ đơn thân của bà Pimpaka khi 1 mình nuôi dạy Nine nên luôn muốn con trai ở bên cạnh. Tuy nhiên, cũng có không ít netizen cho rằng bài đăng sẽ làm ảnh hưởng đến cặp đôi Nine - Baifern: "Rất hiểu hoàn cảnh của mẹ Moo nhưng có 1 số chuyện cần thời gian", "Nine lớn rồi, sớm muộn cậu ấy cũng phải lập gia đình", "Bài đăng có thể sẽ gây ra tranh cãi, mẹ Moo không nên làm tổn hại đến mối quan hệ của con trai"...

Loạt ảnh hồi nhỏ của Nine được mẹ nam tài tử chia sẻ trên trang cá nhân. Thậm chí, bà còn công khai bày tỏ nỗi nhớ con trai

Việc mẹ Nine bất ngờ có thái độ "quay xe" khiến nhiều netize ngạc nhiên. Còn nhớ trong quá khứ, khi Baifern Pimchanok và Nine Naphat chưa xác nhận hẹn hò, mẹ của nam diễn viên chính là người chủ động khuyên con trai hãy tán Baifern. Bà Pimpaka cho biết mình hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này.

Khi đó, người hâm mộ của cặp đôi còn vô cùng thích thú khi biết nữ diễn viên Chiếc Lá Bay được mẹ của Nine Naphat yêu quý và cưng chiều như con cái trong nhà. Nhưng giờ đây, bà lại có động thái không ủng hộ chuyện tình cảm của con trai.

Mẹ Nine từng yêu quý Baifern và coi cô như con gái trong nhà

Giữa drama, cả Nine và Baifern đã lên tiếng trấn an fan và cùng nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm tại Khao Yai. Trả lời truyền thông, Nine cho biết: "Mẹ stress vì công việc, tôi và mọi người đều hiểu, mẹ đang được bác sĩ chăm sóc. Mối quan hệ với Baifern vẫn tốt đẹp. Cô ấy vẫn nói chuyện bình thường với mẹ. Dù có ý kiến cho rằng tôi nên buông tay Baifern sau những chuyện xảy ra nhưng tôi thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lùi bước trong chuyện tình cảm với cô ấy".

Baifern cũng khẳng định điều tương tự: "Giống như Nine đã chia sẻ, tôi không có vấn đề với mẹ anh ấy cả. Tôi cũng biết chuyện được một thời gian rồi nên khi tin tức nổ ra cũng không thấy bất ngờ". Bên cạnh đó, Baifern cũng chia sẻ trước drama hủy theo dõi, bản thân vẫn đến thăm và nói chuyện với mẹ bạn trai bình thường. Tuy nhiên sau khi xảy ra chuyện, nữ diễn viên có đến nhà nhưng vẫn chưa gặp được bà. Phải đến Ngày của mẹ (12/8), mỹ nhân sinh năm 1992 mới có dịp gặp mặt và tặng cho mẹ bạn trai món quà mua từ Nhật Bản.

Giữa drama, Nine - Baifern cùng nhau dự sự kiện, trấn an fan...

... và đi du lịch Khao Yai để hâm nóng tình cảm

Về mối quan hệ với bạn trai Nine Naphat, Baifern cho biết tình cảm cả 2 vẫn ổn định và không hề bị ảnh hưởng bởi các tin tức trên mạng xã hội: "Chuyện xảy ra khiến cả hai hiểu nhau hơn, vẫn bên cạnh nhau và mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi thường xuyên nói chuyện, cổ vũ và động viên Nine bởi anh ấy đang stress về chuyện của mẹ. Bản thân tôi cũng biết mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của Nine".

Ngoài ra, Baifern cũng phủ nhận việc mẹ Nine giận dỗi, chạnh lòng vì con trai "cuồng" bạn gái: "Thật ra, chúng tôi ‘cuồng’ công việc hơn bởi cả hai đều chăm chỉ làm việc, đến nỗi ít khi có thời gian rảnh dành cho nhau".

Cặp đôi khẳng định không chia tay nhau sau drama hủy theo dõi của mẹ ruột

Vì đâu nên nỗi?

Sau drama với mẹ Nine, cặp đôi vẫn thường xuyên "phát đường" tình yêu ngọt ngào. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì đến nay, Nine - Baifern vướng nghi vấn chia tay vì mẹ nam diễn viên không thích bạn gái của con. Dù Nine đã lên tiếng mong mọi người ngừng đồn đoán, nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng lý do cặp đôi chia tay nằm ở mẹ của anh.

Sở dĩ cư dân mạng suy đoán điều này vì mẹ là người vô cùng quan trọng với Nine Naphat. Bà Pimpaka Siangsomboon là diễn viên nổi tiếng xứ chùa vàng, từng đoạt được danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Khi mang thai con trai, bà kết hôn với ông xã ngoại quốc nhưng "dứt áo ra đi" chỉ sau 3 tháng. Vì làm mẹ đơn thân nên bao nhiêu tình yêu thương, niềm hy vọng đều được bà Pimpaka dành trọn cho con trai.

Nine Naphat bên mẹ ngày nhỏ

Nine cũng rất yêu mẹ và khẳng định bà chính là tất cả cuộc sống của anh. Dù bản thân chưa từng biết mặt cha nhưng vì lo mẹ buồn nên Nine không bao giờ hỏi. Thời Nine mới bước chân vào showbiz, 2 mẹ con như hình với bóng, luôn theo sát nhau tại các sự kiện. Nine luôn là cậu con trai ngoan ngoãn, vâng lời của mẹ Pimpaka.

Nine Naphat cũng rất yêu thương và nghe lời mẹ

Có thể nói rằng Nine và mẹ là người thân duy nhất của nhau, nên có mức độ gắn kết vô cùng sâu sắc. Chính vì vậy nên cư dân mạng không ngừng đoán già đoán non việc Nine quá si mê Baifern khiến bà Pimpaka cảm thấy tủi thân vì bị con trai "cho ra rìa". Lâu dần, bà sẽ nảy sinh ác cảm đối với Baifern. Và vì luôn là con trai ngoan nên nếu phải lựa chọn, Nine sẽ chọn mẹ thay vì bạn gái.

Tuy nhiên tất cả mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Hiện tại cặp đôi vàng showbiz Thái Lan chưa chính thức đưa ra tuyên bố chia tay cũng như hé lộ lý do đằng sau (nếu có). Không chỉ cư dân mạng Thái Lan, mà netizen nhiều quốc gia châu Á cũng đang "nín thở" chờ đợi thông báo chính thức của Nine - Baifern trong những ngày tới.