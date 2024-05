Drama túi Hermès chưa hết, Như Lan lại bị Lucy tố mua vòng Van Cleef & Arpels fake: "Phú bà" đáp trả nhưng vẫn sai?

Sự khác nhau giữa mặt đá onyx (trái) và mother of pearl (phải) sẽ có 2 điểm khác biệt rõ ràng nhất. Đầu tiên, đá onyx có màu đen đậm, còn mother of pearl có màu đen nhạt hơn. Ngoài ra, bề mặt đá onyx sẽ có độ bóng mịn đồng đều còn đặc trưng của mother of pearl lại là những đường vân nhám, bề mặt không bóng bằng