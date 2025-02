Ngày 26/2, tại một group cho thuê phòng trọ trên MXH đã đăng tải một bài viết của một bạn nữ bị chủ trọ "tác động vật lý" và cố tình giữ cọc tiền phòng bất hợp lý. Bài viết có đăng tải kèm theo các video trong quá trình trao đổi trả phòng giữa hai bên. Bài đăng cảnh báo của chủ tài khoản này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người bất bình cho rằng chủ trọ tác động vật lý như vậy là không đúng, đồng thời nhắc nhở chủ tài khoản báo công an để bảo vệ quyền lợi.

May mắn rằng, chủ bài đăng cho biết, bạn nữ thuê trọ hiện tại an toàn, tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và hy vọng mọi người cảnh giác khi đi thuê trọ.

Chủ bài đăng chia sẻ, bản thân và bạn cùng phòng thuê trọ tại Hà Nội đã hơn 1 năm. Tuy nhiên, do nhu cầu muốn gần chỗ làm hơn nên đã báo trả phòng. Trước khi chuyển đi, chủ bài đăng cũng dọn dẹp sạch sẽ để chủ nhà lên kiểm tra phòng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, chủ nhà nói phòng bẩn, tìm lý do để trừ tiền cọc như điều hòa hết ga, bắt người thuê bơm lại.

Đỉnh điểm, chủ nhà yêu cầu người thuê trả 4,5 triệu đồng tiền thay ga điều hòa dù trong hợp đồng không có điều khoản này. Hơn nữa, số tiền này được là đắt một cách vô lý.

- "Thay ga điều hòa gì mà 4 triệu rưỡi?".

- "Có mấy trăm nghìn thôi mà, này là chủ trọ quá đáng rồi".

Mặc dù có nói lý lẽ với chủ nhà nhưng sau đó lại bị phía chủ nhà đóng kín cửa và lao vào đánh. Mặc dù hoảng loạn nhưng vẫn cố mở điện thoại quay lại video để làm bằng chứng. Trong quá trình bị nhiều người phía chủ nhà dọa nạt, bạn khách thuê phòng đã hoảng loạn khóc rất to. Chủ bài đăng cho biết phải nhờ bạn báo công an phường khi công an đến thì phía chủ nhà mới chịu trả lại tiền cọc.

Bài đăng được chia sẻ trên MXH.

Chủ bài đăng cũng cho biết: "Mọi người hãy thật cẩn thận khi thuê trọ ở đây. Họ có đủ mọi lý do để chiếm tiền cọc, và sẵn sàng dùng bạo lực nếu ai không chịu nhượng bộ. Hãy chia sẻ để nhiều người biết và tránh gặp phải trường hợp như em!".

Ngay phía dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bức xúc về thái độ phía chủ nhà, đồng thời cũng bày tỏ sự xót xa khi nghe tiếng kêu khóc hoảng loạn trong các video chủ bài đăng chia sẻ: "Chị em đi thuê trọ toàn bị bắt nạt như thế này, báo công an đi bạn ơi, lớ ngớ nhà đó còn phải bồi thường cho bạn", "Bao nhiêu người lớn như thế mà đánh 1 đứa trẻ con", "Cái này mà lỡ gặp phải mình thì mình chắc ám ảnh quá kinh khủng",...

Hiện tại, bài đăng vẫn đang gây sự chú ý trên mạng xã hội.