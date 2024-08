Vào ngày 22/8 (giờ Mỹ), Sabrina Carpenter đã chính thức ra mắt album mới Short N Sweet. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 cho biết tên album được đặt theo trải nghiệm của cô với những mối tình cũ, dù ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào và khó quên. Thế nhưng sau khi nghe cả album, đông đảo fan dậy sóng vì phát hiện ra nhiều chi tiết được Sabrina Carpenter cài cắm cực khéo léo để vạch trần "tiểu tam". Dựa vào lời bài hát mới ra mắt, khán giả phát hiện cô thực chất đang "đá xoáy" Camila Cabello vì cướp bạn trai Shawn Mendes.

Cụ thể trong bài hát Coincidence, Sabrina Carpenter đã kể lại tình tiết quan trọng: "Last week, you didn't have any doubts. This week, you're holding space for her ton-gue in your mo-uth. Now shе's sendin' you some pictures wеarin' less and less" (Tuần trước anh còn chẳng có chút hoài nghi. Tuần này, anh lại khóa môi với cô ta. Giờ cô ta còn gửi ảnh thiếu vải cho anh) . Bài hát này được cho là tả rõ việc Sabrina Carpenter - Shawn Mendes từng hẹn hò ngắn ngủi vào tháng 2-3/2023, rồi Camila Cabello đã trắng trợn gửi ảnh "mát mẻ" để giật lại bạn trai cũ từ tay cô bạn đồng nghiệp. Cặp đôi Camila Cabello - Shawn Mendes sau đó đã được bắt gặp tình tứ tại lễ hội Coachella tháng 4/2023.



Sabrina Carpenter ám chỉ Camila Cabello giật bạn trai Shawn Mendes của cô...

... thông qua ca khúc Coincidence

Fan còn "đào" lại ca khúc cindy lou who được phát hành năm 2023 của Sabrina Carpenter để khẳng định nhận định trên. Trong bài hát này, nữ ca sĩ gián tiếp kể câu chuyện: "Maybe he met you somewhere in the desert / While he was soul-searchin’, he found someone better" (Có vẻ như anh ấy gặp bạn đâu đó giữa sa mạc. Khi chữa lành tâm hồn, anh ấy đã tìm được ai đó tốt hơn) . Lễ hội âm nhạc Coachella được tổ chức tại sa mạc, là nơi Camila Cabello - Shawn Mendes có nụ hôn nổi tiếng như thông điệp "gương vỡ lại lành".

Camila Cabello - Shawn Mendes hôn nhau tại Coachella 2023

Ngoài ra, trong album mới của Sabrina Carpenter còn có những ca từ cay đắng khác như "Your car drove itself from L.A. to her thighs/ Palm Springs looks nice, but who's by your side?" (Anh lái xe từ L.A đến tận trên đùi cô ta/ Palm Springs đẹp đấy nhưng ai đang ở bên anh? ) hay "I heard you're back together and if that's true/You'll just have to taste me when he's kissing you" (Tôi nghe nói là 2 người đã quay lại với nhau. Và nếu điều đó đúng thì cô sẽ nếm thấy vị của tôi khi hôn anh ta đó) ...

Từ những điều trên, fan càng tin giả thuyết Camila Cabello giật lại Shawn Mendes từ tay Sabrina Carpenter là chính xác. Hiện tại những người trong cuộc đều chưa lên tiếng, họ chỉ dùng âm nhạc để "tương tác" với nhau.

Người trong cuộc đều chưa lên tiếng

Shawn Mendes và Camila Cabello từng là đôi bạn thân thiết trước khi công khai hẹn hò vào mùa hè năm 2019, chỉ vài ngày sau khi ra mắt siêu hit Senorita . Cả hai thường xuyên được bắt gặp ở cạnh nhau và không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật ở nơi đông người. Tuy nhiên vào tháng 11/2021, Shawn và Camila bất ngờ "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đến ngày 16/4/2023, Shawn Mendes và Camila Cabello khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt khoảnh khắc hẹn hò tại lễ hội âm nhạc Coachella . Tại đây, cả hai không ngần ngại trao cho nhau những ánh nhìn ấm áp, cử chỉ thân mật. Khi phóng viên lớn tiếng đặt câu hỏi cho Camila Cabello: "Các bạn vậy là đã quay lại với nhau rồi ư?", nữ ca sĩ sinh năm 1997 đã cười tươi trả lời: "Đúng rồi cưng à!". Shawn Mendes đi ngay sau Camila Cabello cũng không lên tiếng giải thích.

Theo một nguồn tin tiết lộ với Page Six , Shawn Mendes và Camila Cabello vẫn liên lạc lại với nhau kể từ sau khi công bố chia tay vào tháng 11/2021. Cả hai đều giữ mối quan hệ thân thiết và đây cũng là lý do dẫn tới nụ hôn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Nhưng chỉ 6 tuần sau, họ lại đoạn tuyệt mối quan hệ.

Camila Cabello và Shawn Mendes từng bên nhau nhiều năm

Còn chuyện tình của Shawn Mendes và Sabrina Carpenter không kéo dài lâu. Cuối tháng 2/2023, cặp đôi cùng cười nói vui vẻ trên đường phố Los Angeles, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Đến tháng 3/2023, Shawn Mendes và Sabrina Carpenter còn tình tứ tham dự bữa tiệc của Miley Cyrus. Tuy nhiên đến tháng 4, nam ca sĩ đã quay lại với bạn gái cũ Camila Cabello.

Shawn Mendes và Sabrina Carpenter hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn đầu năm 2023

Nguồn: YouTube, Twitter