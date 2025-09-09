“Drama” ngày mưa đang khiến hội phụ huynh TPHCM tranh cãi dữ dội lúc này: Trường sai, hay bà mẹ suy nghĩ… không giống ai?

Mới đây, trên một diễn đàn phụ huynh tại TP.HCM, bức ảnh hàng chục cha mẹ đứng chen chúc, đội mưa bên ngoài cổng trường để chờ đón con đã thu hút nhiều tranh luận gay gắt. Người đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc:

"Có ai thấy tình trạng nhà trường đến giờ rước con mà không mở cửa cho phụ huynh vào chờ chưa? Trời thì mưa, đường lại nhỏ hẹp, kẹt xe nối dài. Trong khi phụ huynh cũng có việc phải làm chứ đâu rảnh mà đứng dưới mưa như vậy. Tôi thật sự mong nhà trường xem lại cách sắp xếp sao cho hợp lý".

Bà mẹ đăng tải bức ảnh cùng những lời bức xúc

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận về hàng trăm bình luận, thể hiện hai luồng ý kiến rõ rệt: một bên đồng cảm, cho rằng nên linh động để phụ huynh vào sân trường trú mưa, đón con thuận tiện hơn; bên còn lại khẳng định quy định này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, không thể vì sự bất tiện nhất thời mà bỏ qua.

Nỗi khổ "đội mưa" của phụ huynh

Thực tế, cảnh tượng phụ huynh đứng dồn trước cổng trường, tay cầm ô, chân lội nước, xe cộ xếp hàng dài… không phải chuyện hiếm ở các thành phố lớn. Với những gia đình có con học bán trú, giờ tan trường trùng với giờ cao điểm, việc ùn tắc và chen lấn trước cổng là điều khó tránh khỏi.

Một phụ huynh chia sẻ: "Con tôi học tiểu học, ngày nào tôi cũng tới sớm 10-15 phút để chờ. Nếu trời nắng còn đỡ, chứ mưa gió thì thật sự khổ. Chỉ cần cho vào sân, phụ huynh đứng trật tự một góc thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiềU".

Nhiều người cũng đề xuất giải pháp dung hòa: trường có thể chia khu vực đón riêng, phụ huynh có con lớn thì hẹn điểm tập trung, để các em tự đi ra; trường hợp mưa to hoặc ùn tắc, nên cho cha mẹ vào sân nhưng phải có bảo vệ giám sát chặt chẽ.

Nỗi lo "mở cửa là mở rủi ro" của nhà trường

Tuy nhiên, đa số cha mẹ cho rằng, quy định không cho phụ huynh vào trong sân trường không phải để làm khó ai, mà xuất phát từ lý do an toàn và kỷ luật.

Một phụ huynh chia sẻ: "Đừng quên rằng mỗi ngôi trường có đến cả nghìn học sinh. Nếu mở cửa tự do cho phụ huynh chạy xe vào, sân trường sẽ biến thành bãi đỗ xe hỗn loạn. Trong lúc chen chúc, nhỡ có va quẹt vào học sinh thì ai chịu trách nhiệm? Mình có thể chịu mưa 5-10 phút, nhưng sự an toàn của các con thì không thể đem ra đánh đổi".

Một ý kiến khác cũng phân tích, nhiều sự cố đáng tiếc từng xảy ra khi phụ huynh được phép ra vào trường quá dễ dãi. Có người từng lợi dụng giờ tan học để tiếp cận, thậm chí bắt nạt học sinh khác ngay trong sân trường. Thậm chí từng có vụ việc trẻ bị người lạ xâm hại tại một ngôi trường "nổi tiếng" vì bảo vệ sơ hở. Chỉ cần một lần bất cẩn thôi, hậu quả là cả đời ân hận. Vậy thì thà mình vất vả hơn một chút, đứng chờ ngoài cổng, còn hơn là để con rơi vào nguy hiểm.

Ngoài ra, một số phụ huynh còn nhìn sự việc từ góc độ tổ chức: quy định giờ nào mở cổng, giờ nào đón con cũng giống như nội quy công ty hay cơ quan nhà nước. "Công ty 8 giờ mới mở cửa, bạn có đến từ 7 giờ cũng phải chịu chờ thôi. Sao lại trách nhà trường? Mọi tổ chức đều cần kỷ luật, nếu mỗi phụ huynh đòi hỏi theo một cách, thì trường học không thể vận hành được".

Trường học là nơi dạy dỗ con em mình, không phải cái chợ hay cái sân chung. Nếu ai thích thì vào, ai bực thì quậy, thì còn đâu sự nghiêm túc? Cha mẹ nên làm gương cho con: biết tuân thủ quy định, biết chờ đợi, biết đặt lợi ích tập thể lên trên sự thoải mái của cá nhân.

Thậm chí có người cho rằng, việc phụ huynh quá căng thẳng với cảnh đứng đợi ngoài cổng đôi khi phản ánh chính thói quen nôn nóng, muốn được ưu tiên của người lớn. Các con đang học, đang xếp hàng chuẩn bị ra về. Nếu phụ huynh chen chúc, réo gọi, thì khác gì phá vỡ nề nếp kỷ luật mà giáo viên đang dạy trẻ? Nếu con cái thấy cha mẹ cư xử thiếu kiên nhẫn, thì bài học im lặng chờ đợi, tôn trọng người khác sẽ thành vô nghĩa.

Một khía cạnh khác được nhiều người đồng tình là yếu tố thực tế. Trường học vốn không thiết kế để chứa cả trăm chiếc xe máy, ô tô của phụ huynh. Nếu ai cũng tràn vào, nguy cơ tắc nghẽn, ùn ứ thậm chí tai nạn trong sân trường là điều khó tránh. "Đường ngoài cổng hẹp thì càng phải giữ kỷ luật. Còn nếu phụ huynh nào thấy không phù hợp, thì có thể chọn trường khác có sân rộng, có dịch vụ xe đưa rước. Không thể bắt buộc một ngôi trường phải thay đổi toàn bộ quy định vì sự bất tiện của một nhóm người," một phụ huynh khác chia sẻ.

Nhìn từ nhiều góc độ, dễ thấy tranh luận "có nên mở cổng sớm cho phụ huynh vào trường chờ con" không chỉ là chuyện mưa nắng. Đó là sự va chạm giữa hai nhu cầu: sự thuận tiện cá nhân và sự an toàn, trật tự chung.

Và có lẽ, thay vì chỉ trích hay đổ lỗi, điều cần nhất chính là sự lắng nghe và chia sẻ giữa nhà trường cùng phụ huynh. Một môi trường giáo dục tốt không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi cả thầy cô, cha mẹ và học sinh cùng học cách tôn trọng quy định, nhường nhịn và nghĩ cho người khác. Khi mỗi bên cùng nhún một chút, thay vì căng thẳng cực đoan, thì những cảnh chen chúc, bức xúc sẽ dần nhường chỗ cho sự thông cảm và đồng hành.

Bạn đồng tình với quan điểm nào?