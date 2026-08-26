Drama lớn trong đám cưới nữ diễn viên hạng A: “Thái tử phi” Yoon Eun Hye bị MXH tấn công vì chiếc váy gợi cảm

Gần đây, nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn Arden Cho, mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu nhờ lồng tiếng cho nhân vật Rumi trong Kpop Demon Hunters đã kết hôn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Christopher Lee tại Ý. Yoon Eun Hye (phim Hoàng Cung) là 1 trong những khách mời đáng chú ý nhất trong đám cưới này.

Tới sáng 26/8, tờ Chosun cho hay, Yoon Eun Hye vừa chia sẻ loạt ảnh từ hôn lễ của người đồng nghiệp kèm theo lời khen ngợi dành cho nhan sắc cô dâu Arden Cho trong ngày trọng đại. Những hình ảnh do nữ minh tinh họ Yoon đăng lên đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều khán giả đã đồ dồn sự chú ý vào trang phục gợi cảm mà Yoon Eun Hye diện tới đám cưới của nữ ngôi sao Kpop Demon Hunters. Trong ngày vui của đồng nghiệp, mỹ nhân Hoàng Cung đã diện chiếc đầm slip dress màu đen phối thêm chất liệu ren. Phần cổ áo khoét sâu, thiết kế váy ngắn đã mang đến cho Yoon Eun Hye diện mạo gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn ở hôn lễ vừa qua.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét rằng, nữ diễn viên họ Yoon diện bộ cánh lấn át cả cô dâu Arden Cho - nhân vật chính trong hôn lễ. Từ đây, mỹ nhân Hoàng Cung hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ nhiều cư dân mạng, thậm chí cô còn bị gọi là “khách mời kém duyên” vì cố tình lên đồ lấn lướt cả cô dâu.

Yoon Eun Hye chia sẻ loạt ảnh từ hôn lễ của nữ minh tinh đình đám Arden Cho. Ảnh: IGNV

Nhiều khán giả đổ dồn sự chú ý vào việc Yoon Eun Hye diện váy lấn lướt cả cô dâu trong đám cưới. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen đồng loạt “ném đá” Yoon Eun Hye vì cho rằng cô chơi trội trong hôn lễ của người đồng nghiệp: “Chẳng phải nên tránh diện những trang phục nổi bật hơn cô dâu hay sao?”, “Bản thân thiết kế đầm slip dress có vẻ quá táo bạo để được chọn làm trang phục dự đám cưới rồi mà nhỉ?”. “Đúng là khách mời gây rắc rối”,...

Song song với đó, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Yoon Eun Hye khi nhấn mạnh vào việc đám cưới diễn ra ở Ý nên không thể áp dụng bộ quy tắc ứng xử của người Hàn khi đi ăn cưới với trường hợp này: “Đám cưới được tổ chức ớ Ý mà, không thể áp dụng các tiêu chuẩn về thời trang dự đám cưới như ở Hàn Quốc được đâu”, “Thời trang phù hợp với bầu không khí đám cưới ở nước ngoài còn gì”, “Ngay chính người trong cuộc (cô dâu Arden Cho) còn không thấy có vấn đề gì thì đâu tới lượt các bạn lên tiếng”,... Được biết, Arden Cho đã đích thân để lại bình luận “Yêu chị” dưới bài đăng của Yoon Eun Hye nhằm minh chứng cho tình bạn chân thành giữa 2 ngôi sao.

Tính tới thời điểm hiện tại, Yoon Eun Hye vẫn chưa có động thái phản hồi sau khi bất ngờ bị nhiều khán giả “ném đá” vì trang phục dự đám cưới.

Yoon Eun Hye chiếm sóng mạng xã hội vì 1 bộ trang phục gợi cảm khi tới dự hôn lễ đồng nghiệp. Ảnh: IGNV

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Baby VOX huyền thoại khi vừa tròn 15 tuổi. Cô từng được mệnh danh là nữ thần thế hệ đầu của Kpop nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tới năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye dồn lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới, nổi tiếng khắp châu Á với phim Hoàng Cung, Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử... Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo.

Yoon Eun Hye từng tung hoành ở Kbiz với loạt tác phẩm siêu thành công và gây tiếng vang trên diện rộng. Ảnh: Naver

Từng là 1 trong những nữ hoàng rating tại Hàn Quốc nhưng tên tuổi của cô bỗng “lao dốc không phanh” kể từ sau scandal đạo nhái gây xôn xao dư luận xứ củ sâm cách đây hơn 10 năm. Vụ việc xảy ra vào năm 2015 khi Yoon Eun Hye đang định hướng phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Khi ấy, nữ diễn viên đẩy mạnh mảng thời trang tại xứ tỷ dân và nhận lời làm thí sinh ở cuộc thi thiết kế có tên Goddess’ Fashion.

Tại cuộc thi nói trên, Yoon Eun Hye bất ngờ bị tố đạo nhái 1 thiết kế có phần tay phối viền bèo. Chủ nhân bản thiết kế gốc sau đó cũng tiết lộ thêm rằng Yoon Eun Hye và stylist của cô từng ghé đến công ty của anh để lựa chọn 1 số mẫu mã. Do đó, nhà thiết kế khẳng định đã có sự sao chép trong bài thi của Yoon Eun Hye.

Cùng lúc đó, các netizen Hàn Quốc cũng phát hiện thêm 2 bằng chứng khác tố cáo Yoon Eun Hye đạo nhái thiết kế của 2 thương hiệu BCBG và Dolce & Gabbana. Ban đầu, nữ diễn viên họ Yoon quả quyết chứng minh bản thân trong sạch bằng việc mở họp báo, khẳng định chắc nịch cảm hứng mình có được là từ phim ảnh đã xem. Thậm chí, Yoon Eun Hye còn tố ngược nhà thiết kế này đã “ké fame” mình để nổi tiếng. Thế nhưng sau đó, nữ minh tinh lại cúi đầu nhận lỗi, và cư dân mạng Hàn Quốc đã ra sức tẩy chay, gọi cô là “kẻ trộm trơ trẽn”, “nữ hoàng nói dối”. Sự nghiệp tại quê nhà của Yoon Eun Hye kể từ ấy cũng lao dốc không ngừng. Cách đây không lâu, chính nữ diễn viên cũng đã thừa nhận bản thân lâm cảnh hết thời, không còn giữ được hào quang từng có.