Vẻ ngoài không tin nổi của “Thái tử phi” Yoon Eun Hye sau 20 năm đóng Hoàng Cung

Sáng 3/5, tờ DongA cho hay, Yoon Eun Hye vừa “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh cùng video ghi lại chuyến đi chơi của cô tới 1 khu nghỉ dưỡng và hồ bơi. Trong ảnh, mỹ nhân Hoàng Cung diện bộ đồ bơi bó sát màu xanh, khoe trọn thân hình thon gọn không chút mỡ thừa ở tuổi 42 trước ống kính. Nữ diễn viên sinh năm 1984 còn gây ấn tượng với visual trẻ trung thách thức thời gian, được khen ngợi là chẳng thay đổi là bao so với thời tung hoành trên màn ảnh nhỏ với bộ phim ăn khách Hoàng Cung cách đây 20 năm.

Cô còn chia sẻ tới người hâm mộ những khoảnh khắc tự sướng bên hồ bơi, khiến công chúng không khỏi thích thú trước vẻ nhắng nhít đáng yêu ở tuổi 42. Phong cách sang chảnh của người đẹp 8X cũng làm cho netizen mê mẩn, nhận về "cơn mưa" lời khen từ công chúng.

Trong 1 năm trở lại đây, Yoon Eun Hye thỉnh thoảng lại leo hot search ầm ầm nhờ visual trẻ trung bất chấp thời gian. Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, cô đã gây bão mạng với loạt hình đăng trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh này, mỹ nhân đình đám diện trang phục học sinh đậm chất Y2K, là tạo hình của cô trong phim Hoàng Cung. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng đây là ảnh cũ thời Yoon Eun Hye đóng Hoàng Cung hồi năm 2006. Tuy nhiên, đây thực chất là ảnh được chụp vào thời điểm năm 2025 và Yoon Eun Hye đang tái hiện lại nhân vật “Thái tử phi” làm nên tên tuổi của mình.

Netizen khi ấy đều bị sốc bởi loạt ảnh do Yoon Eun Hye đăng lên mạng, bởi lẽ đã khoảng 2 thập kỷ kể từ ngày Hoàng Cung lên sóng song nữ diễn viên vẫn gần như chẳng thay đổi gì.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, ra mắt công chúng với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Baby VOX huyền thoại khi vừa tròn 15 tuổi. Cô từng được mệnh danh là nữ thần thế hệ đầu của Kpop nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tới năm 2006, sau khi nhóm nhạc tan rã, Yoon Eun Hye dồn lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực mới, nổi tiếng khắp châu Á với phim Hoàng Cung, Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử... Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo.

Từng là 1 trong những nữ hoàng rating tại Hàn Quốc nhưng tên tuổi của cô bỗng “lao dốc không phanh” kể từ sau scandal đạo nhái gây xôn xao dư luận xứ củ sâm cách đây hơn 10 năm. Vụ việc xảy ra vào năm 2015 khi Yoon Eun Hye đang định hướng phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Khi ấy, nữ diễn viên đẩy mạnh mảng thời trang tại xứ tỷ dân và nhận lời làm thí sinh ở cuộc thi thiết kế có tên Goddess’ Fashion.

Tại cuộc thi nói trên, Yoon Eun Hye bất ngờ bị tố đạo nhái 1 thiết kế có phần tay phối viền bèo. Chủ nhân bản thiết kế gốc sau đó cũng tiết lộ thêm rằng Yoon Eun Hye và stylist của cô từng ghé đến công ty của anh để lựa chọn 1 số mẫu mã. Do đó, nhà thiết kế khẳng định đã có sự sao chép trong bài thi của Yoon Eun Hye.

Cùng lúc đó, các netizen Hàn Quốc cũng phát hiện thêm 2 bằng chứng khác tố cáo Yoon Eun Hye đạo nhái thiết kế của 2 thương hiệu BCBG và Dolce & Gabbana. Ban đầu, nữ diễn viên họ Yoon quả quyết chứng minh bản thân trong sạch bằng việc mở họp báo, khẳng định chắc nịch cảm hứng mình có được là từ phim ảnh đã xem. Thậm chí, Yoon Eun Hye còn tố ngược nhà thiết kế này đã “ké fame” mình để nổi tiếng. Thế nhưng sau đó, nữ minh tinh lại cúi đầu nhận lỗi, và cư dân mạng Hàn Quốc đã ra sức tẩy chay, gọi cô là “kẻ trộm trơ trẽn”, “nữ hoàng nói dối”. Sự nghiệp tại quê nhà của Yoon Eun Hye kể từ ấy cũng lao dốc không ngừng. Cách đây không lâu, chính nữ diễn viên cũng đã thừa nhận bản thân lâm cảnh hết thời, không còn giữ được hào quang từng có.