Drama lớn nhất Baeksang 2025: 1 mỹ nhân khiến 10 triệu người phẫn nộ "giải thưởng này không công bằng"

Sohu đưa tin sự kiện Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 (Baeksang Arts Awards 2025) diễn ra tối 5/5 thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả. Trong đó, giải Thị hậu (Nữ chính xuất sắc mảng truyền hình) thuộc về Kim Tae Ri với bộ phim Jeong Nyeon đã tạo ra không ít bất ngờ.

Jang Nara là ứng cử viên cho ngôi Thị hậu Baeksang 2025

Trong đó, hơn 10 triệu khán giả Trung Quốc cho rằng người xứng đáng giành chiến thắng phải là Jang Nara với bộ phim về chủ đề ly hôn Good Partner. Từ khóa "Jang Nara đề cử nhưng không giành chiến thắng" thu về lượng tương tác cao, trong đó có nhiều ý kiến tiếc nuối cho nữ diễn viên.

"Tại sao Jang Nara không giành chiến thắng. Ngay khi bộ phim còn đang phát sóng ai cũng nghĩ cô ấy sẽ là người đoạt giải Daesang chứ không phải là giải Thị hậu cũng thua cuộc. Xét về diễn xuất, chất lượng tác phẩm, danh tiếng của phim, sức ảnh hưởng và cả rating, Jang Nara đều xứng đáng hơn ai hết. Cô ấy đã thuộc lứa diễn viên trung niên nhưng tài năng ngày càng tỏa sáng, ai cũng nghĩ với khuôn mặt ngọt ngào như vậy cô ấy sẽ bị hạn chế vai diễn nhưng có thể thấy sự đa dạng trong diễn xuất của Jang Nara. Sự chuyên nghiệp, tự quản lý bản thân, nỗ lực cải thiện diễn xuất tới mắt chọn kịch bản đều tuyệt vời, chỉ có tiến không lùi", nhận xét trên đã nhận được hàng nghìn lượt đồng tình.

Thậm chí, nhiều khán giả Trung Quốc còn khẳng định họ vẫn giận Jang Nara vì phát ngôn trước đó của cô, nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của nữ diễn viên và cho rằng cô xứng đáng giành chiến thắng. "Có lẽ cô ấy đã từng giành giải một lần rồi nên đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc", một khán giả đặt giả thuyết.

Vẻ mặt buồn bã của Jang Nara trong sự kiện

Good Partner (Cộng Sự Hoàn Hảo) là phim truyền hình có rating tốt nhất đài SBS năm 2024 với tỷ suất người xem đạt 17,7%. Phim được đánh giá cao bởi kịch bản cực cuốn, những câu chuyện phức tạp nhưng lại được giải quyết một cách nhanh chóng xoay quanh chuyện hôn nhân và ly dị.

Trong phim Jang Na Ra vào vai Cha Eun Kyung là luật sư ly hôn nổi tiếng với 17 năm kinh nghiệm, dẫn dắt cho một luật sư ly hôn mới vào nghề Han Yu Ri (Nam Ji Hyun). Cha Eun Kyung là người tinh ranh, lão luyện và có thâm niên trong ngành. Trong khi đó Han Yu Ri - người đạt điểm số cao nhất trong bài thi tuyển dụng, thông minh, linh hoạt nhưng còn thiếu kinh nghiệm và dễ bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân. Hai người như một cặp đôi trái ngược nhưng lại dần hoà hợp để tạo nên một cặp bài trùng cùng chinh chiến trên mọi vụ kiện pháp lý.

Khán giả đáng giá Good Partnerhoàn hảo cả về diễn xuất, kịch bản lẫn sức ảnh hưởng truyền thông, vì vậy việc Jang Nara thua gây tiếc nuối

Trước Good Partner, Jang Nara đã nhiều lần đóng vai người phụ nữ bị tổn thương vì sự tồi tệ của người chồng như trong The Last Empress, VIP và My Happy Ending. Nhưng đến Good Partner, Jang Nara dường như đã "lột xác" hoàn toàn với hình tượng người phụ nữ thông minh, thành đạt với tính mạnh mẽ, biểu cảm lạnh lùng, khác hoàn toàn với vẻ ngọt ngào, hiền lành và nhu nhược thường thấy. Khán giả và giới truyền thông hết lời khen ngợi màn thể hiện của Jang Na Ra trong Good Partner.