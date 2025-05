'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thắng lớn, IU bật khóc ở Baeksang 2025

Danh sách đầy đủ các giải thưởng Baeksang Arts Awards 2025:

Hạng mục Điện ảnh

- Grand Prize (Daesang): Harbin

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Jo Jung Suk ( Pilot )

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Jeon Do Yeon ( Revolver )

- Phim xuất sắc nhất: Harbin

- Đạo diễn xuất sắc: Oh Seung Wook ( Revolver )

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Yoo Jae Myung ( Land of Happiness )

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Soo Hyun ( A Normal Family )

- Kịch bản xuất sắc: Park Chan Wook & Shin Chul ( War and Revolt )

- Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Jo Young Wook ( Uprising )

- Nam diễn viên mới xuất sắc: Jung Sung Il ( Uprising )

- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Roh Yoon Seo ( Hear Me: Our Summer )

- Đạo diễn mới xuất sắc: Oh Jung Min ( House of the Seasons )

Hạng mục Truyền hình

- Grand Prize (Daesang): Culinary Class Wars

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Joo Ji Hoon ( The Trauma Code: Heroes on Call )

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kim Tae Ri ( Jeongnyeon: The Star Is Born )

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Choi Dae Hoon ( Khi cuộc đời cho bạn quả quýt )

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Yeom Hye Ran ( Khi cuộc đời cho bạn quả quýt )

- Nam diễn viên mới xuất sắc: Choo Young Woo ( The Tale of Lady Ok )

- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Chae Won Bin ( Doubt )

- Phim truyền hình xuất sắc: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt

- Kịch bản xuất sắc: Im Sang Choon (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt )

- Đạo diễn xuất sắc: Song Yeon Hwa ( Doubt )

- Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Shin Dong Yup

- Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Lee Soo Ji

- Chương trình giải trí xuất sắc: Punghyanggo

- Chương trình giáo dục xuất sắc: Special Hakjeon

- Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Jang Young Gyu ( Jeongnyeon: The Star Is Born )